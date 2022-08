Finantarile europene sunt generoase si sunt fericiti cei care pot beneficia de ele intr-un fel sau altul. De pilda, in urmatorii ani toate satele vor avea retele de alimentare cu apa potabila si retele de canalizare. Primariile acceseaza si obtin fondurile, iar firme specializate se inscriu la licitatii pentru executarea lucrarilor.

Sunt de sapat santuri, de asezat tevile de calitate superioara in ele, apoi sunt acoperite cu grija, sa nu inghete in timpul iernii. De fapt, materialele din care sunt facute au capacitati termoizolante.

O astfel de firma obtine dreptul de participare la licitatie daca detine mai multe certificari prin care sa demonstreze:

-capacitatea de finalizare a lucrarilor la timp;

-executarea unor lucrari de calitate premium;

-sanatatea ocupationala si securitatea muncii.

Calitatea lucrarilor este prioritara, altfel banii sunt irositi. Firma care va castiga va trebui sa fie demna de incredere si sa se angajeze ca va face santurile la adancimea necesara, va acoperi sapaturile si le va nivela, la nevoie, reaparand si portiunile din asfalt deteriorate in timpul lucrarilor. Orice abatere de la aceste standarde inseamna pericol de accidentare pentru localnici, infundarea sistemului mai tarziu sau incapacitatea acestuia de a functiona.

Ar fi culmea ca dupa atatea eforturi si dupa cheltuirea banilor, beneficiarii sa nu se poata folosi de sistemul de canalizare sau de alimentare cu apa curenta a locuintelor!

Securitatea ocupationala si sanatatea muncii sunt domenii foarte importante pe orice fel de santiere, fiindca se pot intampla multe. O certificare iso care atesta respectarea standardelor de securitate si sanatate inseamna asumarea responsabilitatii angajatorului fata de cei care executa o munca dificila. Daca peretii santurilor nu sunt securizati cu sisteme de protectie speciale care se pot inchiria, pamantul poate sa cada oricand peste cei care se afla in santuri pentru efectuarea diferitelor lucrari.

Este mult mai bine sa se cheltuiasca in plus cateva sute de lei sau mii de lei decat sa se piarda vieti omenesti care valoreaza enorm. Pentru firmele care isi desfasoara activitatea in alimentatia publica este necesara certificarea sigurantei alimentare prin care consumatorul se simte protejat. Certificarile iso nu sunt simple documente sau formalitati lipsite de acoperire, ci ele se elibereaza daca solicitantul face dovada indeplinirii standardelor respective.

-cresterea vanzarilor/solicitarilor serviciilor si a numarului de clienti satisfacuti pe deplin. Chiar si in pandemie, oamenii isi comandau mancarea de la restaurantele in care aveau incredere, fiind siguri ca pregastesc mancare la fel de buna din ingrediente proaspete si in conditii de maxima igiena.

-castigarea unor licitatii in care sunt in joc bani multi.

-atragerea de parteneri puternici din tara si din afara ei.

La capitolul imbogatire spirituala se pot mentiona:

-dobandirea unor informatii utile in afaceri, dar si in relatiile cu oamenii;

-sentimentul de multumire, vazand ca firma prospera si ca salariatii isi pot primi salariile, iar cumparatorii cele mai bune produse si servicii.

Din punct de vedere emotional patronul unei firme care detine 3-4 certificari are sentimentul ca este de neinvins de catre concurenta si increderea in propriile-i forte este maxima.

Au trecut prin sentimente si experiente similare toti beneficiarii certificarilor. O companie de transporturi trebuie sa detina urmatoarele certificari iso:

-certificarea de managementul calitatii. Clientul trebuie sa aiba siguranta ca produsele sale vor ajunge la timp si in perfecta stare, fiindca transportul este de calitate premium. Atat masinile sunt puse la punct, cat si spatiu de depozitare a produselor, dar conduc cu maxima prudenta si soferii.

-certificare de siguranta ocupationala si sanatate a muncii. A doua certificare iso este strans legata de prima. De regimul de lucru al soferilor si de conditiile de lucru depinde securitatea transportului respectiv. Soferii angajati de catre firmele care detin certificari iso nu adorm niciodata la volan, nici nu le vine rau din cauza epuizarii, fiindca sunt tratati omeneste. Se conduce la schimb, sunt obligatorii orele de somn si nu se admite sa se conduca mai multe ore decat cele prevazute in grafic.

-certificare iso de protectie a mediului. Masinile cu care se fac transporturile trebuie sa fie in perfecta stare de functionare, sa nu emita noxe si sa nu polueze fonic.

Toate acestea sunt posibile in cazul in care compania este dispusa sa investeasca in reducerea poluarii.

Este datoria tuturor oamenilor sa faca tot posibilul sa reduca macar putin poluarea ca aerul si apa sa fie mai curate.

