Obtine fisa medicala pentru permisul auto intr-o „treapta“ superioara de viteza!

Pentru a conduce un autoturism pe drumurile publice din Romania, este necesar ca, mai intai, sa dovedesti ca esti apt din punct de vedere medical. In acest scop, esti supus, la o clinica autorizata, examinarii unor medici care apartin mai multor specializari: Medicina interna, ORL, Oftalmologie, Ortopedie / Chirurgie, Neurologie si Psihiatrie.

Pentru a nu pierde timp inutil, ideal este sa te programezi, pentru a obtine fisa medicala permis auto, la o clinica unde toti medicii sunt prezenti in aceeasi zi, in acelasi interval orar. De asemenea, este firesc ca toate formularele tip prevazute de lege, cu consemnarea evaluarilor medicale, sa se gaseasca la receptie. Astfel, pacientului ii revine sa se ocupe doar de actele personale.

Documente necesare pentru fisa medicala pentru permis auto

Pentru eliberarea acestui document, o clinica medicala acreditata are nevoie sa cunoasca o serie de informatii despre identitatea pacientului si despre starea de sanatate a acestuia – altele decat cele care sunt obtinute prin evaluarile medicale propriu-zise, desfasurate la clinica. Mai precis, pacientii suferinzi de diabet sau de alte boli cronice au nevoie de acte emise, dupa caz, de medicul de familie sau de diabetolog.

Prin urmare, atunci cand te prezinti la clinica pentru fisa medicala pentru permis auto, este necesar sa ai asupra ta urmatoarele documente:

• buletinul sau cartea de identitate;

• fisa de scolarizare pentru obtinerea permisului auto, in cazul in care aceasta exista;

• o adeverinta de la medicul de familie in care sa se mentioneze daca pacientul figureaza in evidenta acestuia cu boli cronice;

• o scrisoare medicala de la medicul diabetolog in care sa fie trecute diagnosticul, tratamentul urmat de pacient si recomandarea daca solicitantul este sau nu apt pentru a conduce, in cazul bolnavilor de diabet de tipul I;

• ochelari de vedere, daca este cazul.

Documente necesare pentru preschimbarea permisului

Carnetul de sofer emis de autoritatile din Romania are o durata de valabilitate diferita, in functie de categoria de vehicule pentru care a fost eliberat. Mai precis, termenul este de 5 ani cand vine vorba de permisele eliberate pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv. Pe de alta parte, durabilitatea ajunge la 10 ani in cazul documentelor eliberate pentru vehiculele care fac parte din categoriile AM, A1, A2, A, B, Bl si BE.

Pe langa expirare, mai sunt si alte situatii in care este nevoie de un carnet de conducere nou, in vederea obtinerii caruia trebuie completata, in prealabil, o fisa medicala permis auto. Aceste situatii constau in pierderea, furtul sau deteriorarea carnetului de sofer. In fiecare dintre aceste cazuri, legea ii obliga pe soferi sa declare situatia de fapt in cel mult 48 de ore, dupa care au la dispozitie 15 zile pentru a solicita eliberarea unui duplicat.

Pentru a preschimba documentul expirat, deteriorat sau pierdut, la Politie trebuie depuse urmatoarele acte:

• fisa medicala pentru permis auto eliberata de o clinica autorizata;

• dovada achitarii taxei pentru permis auto, in valoare de 89 de lei. Aceasta se poate realiza la orice oficiu postal, la Trezorerie sau la Politie;

• cartea de identitate in original;

• vechiul permis auto in original, in cazul expirarii.

Rezolva problemele birocratice la o treapta superioara de viteza si, cu avizul medicilor de specialitate, vei sofa in conditii de siguranta maxima pentru tine si ceilalti participanti la trafic!