Oferta DIGI „Hai si tu in reteaua nationala” este o noua campanie Digi pentru a atrage clientii, si pare greu de crezut dar in Romania se poate, avem abonamente la sub 10 lei pe luna, companiile de telecomunicatii fiind cele mai bune atunci cand vine vorba de standardizarea preturilor pentru salariile din Romania.

Probabil una dintre cele mai bune campanii din acest sfarsit de vara cand vine vorba de abonamente mobile vine de la Digi, care cu campania „Hai si tu in Reteaua nationala” in care ofera 50% reducere la abonementele Optim. Daca intrati pe aceasta pagina, veti vedea reducerile dupa cum urmeaza:

Optim 2 – Pret 1 Euro

Minute nelimitate în rețea

200 minute naționale și internaționale

net nelimitat

Optim 3 – Pret 1.5 Euro

Minute nelimitate în rețea

300 minute naționale și internaționale

net nelimitat

Optim Nelimitat – Pret 2.5 Euro

Minute și net nelimitate

Preturile afisate mai sus sunt cele reduse si veti plati atat doar 4 luni, dupa 4 luni de la deschiderea abonamentului veti primi pentru Optim 2 – 2 euro, pentru Optim 3 – 3 euro si pentru Optim Nelimitat – 5 euro.

Este o oferta foarte buna din punctul nostru de vedere si ar trebuii sa profitati de ea, de asemenea trebuie sa ne pregatim si pentru dezavantajele acestei campanii „Hai si tu in Reteaua nationala”.

Exprimarea de mai sus a fost defectuoasa, campania aceasta nu are nici un dezavantaj cand vine vorba cost/beneficii, dezavanajul este in pronuntarea „nelimitat” cand vine vorba de trafic de date, de ce?

Pentru ca intr-adevar vom avea net nelimitat, dar dupa pragul de 50GB internetul va fi limitat la doar 256 kbps, stiu ca multi dintre noi nu folosim nici macar 50% din acest trafic de date, dar trebuie mentionat mai clar si pentru cei ce au nevoie cu siguranta de o viteza nelimitata impruna cu net nelimitat. Pe langa acest dezavantaj mai vine si problema acoperiri, stim ca Digi Mobil are probleme cu semnalul de cele mai multe ori, acesta fiind foarte slab in mai multe locuri si la acest capitol este sub competitori.

Pentru a termina intr-o tema zambitoare, pentru ca asta este si adevarul, avem o reducere foarte buna, si posibilitatea de a testa 5G acolo unde putem. Deci, ce zici, ai trece pe Digi Mobil cu aceasta oferta?