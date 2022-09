Oferta Disney Plus, Noul abonament Disney+ Day costă doar 6.99 LEI pe lună – Ca parte a ofertei Disney Plus Day, abonamentul Disney+ costă 6.99 LEI în loc de 29,99 de lei. Pe lângă noul conținut care va fi disponibil pe platforma de streaming din această joi, 8 septembrie 2022, multe surprize îi așteaptă pe abonați, în special la Disneyland Paris.

Disney Plus la oferta de 75% Profită de această ofertă pe timp limitat și înscrie-te acum la Disney Plus cu o reducere de 75% la abonamentul tău, cu care te poți bucura de întregul său catalog de seriale și filme la doar 6.99 LEI. Abonati-va la Disney Plus pentru 6.99 LEI

Acesta este evenimentul de întoarcere la școală pentru fanii lui Mickey. Disney Plus Day are loc joi, 8 septembrie 2022. Și pentru a permite tuturor să participe la sărbătoare, abonamentul Disney Plus este oferit în mod excepțional la un preț redus. De pe 8 septembrie, clienții noi, precum și clienții vechi al căror abonament a expirat și care doresc să-l repornească pot profita de abonamentul de o lună la prețul promoțional de 6.99 LEI pe lună.

Promoția este valabilă de joi, 8 septembrie 2022, până marți, 20 septembrie, la ora 9:59 (dimineața), Rețineți că la sfârșitul lunii promoționale, abonamentul se va reînnoi automat pentru luna următoare la prețul obișnuit de 29,99 de lei. Dacă nu doriți să continuați aventura, va trebui să anulați abonamentul înainte de reînnoire.

Continut nou pe Disney Plus si Oferta Disney Plus Day

În cele din urmă, pe platforma de streaming, abonații vor putea descoperi noi funcții foarte așteptate, precum filmul live-action Pinocchio sau chiar Thor: Love and Thunder, care sosește oficial pe 8 septembrie pe Disney+.

Mai multe surprize, inclusiv conținut exclusiv, vă așteaptă în cadrul Disney Plus Day. Și dacă ați plănuit să mergeți la Disneyland în această joi, 8 septembrie 2022, accesul în parc vă va fi deschis în mod excepțional cu 30 de minute înainte de ora obișnuită de deschidere, adică la 10 dimineata in loc de 10 jumate. Pentru aceasta va fi nevoie de dovada abonamentului Disney Plus, pe lângă aducerea biletului de intrare și a rezervării.

Așa că asigurați-vă că ați instalat aplicația Disney Plus pe smartphone și că v-ați conectat la contul dvs. înainte de a ajunge. Odată ajuns în parc, te așteaptă multe surprize. De Disney Plus Day, Disneyland își va încânta vizitatorii cu animații speciale, ședințe foto dedicate și un desert special în culorile Disney Plus.