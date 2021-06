Oferte bune la Digi, Vodafone, Orange si Telekom – De cele mai multe ori, dupa ce am achizitionat un terminal sau avem deja unul pe care il folosim zi de zi, cautam cele mai bune oferte pe care operatorii de telefonie mobila le pot pune la dispozitia noastra. Pentru a ajunge la cele mai bune oferte ne vom ghida dupa cateva criterii generale. Care ar fi acestea? Costul conteaza cel mai mult. Daca vrem o oferta foarte bune ne vom duce spre cea care propune un pret echilibrat in raport cu tot ce tine de calitatea serviciilor si de beneficiile incluse in oferta acceptata. Dupa cost conteaza foarte mult acoperirea, care trebuie sa fie excelenta peste tot si sa permita folosirea serviciilor din oferte la cele mai bune standarde de calitate posibile.

Viteza este iarasi deosebit de importanta cand alegem o oferta foarte buna. Aici ne referim la viteza conexiunii de internet pe terminalele mobile si de vitezele garantate de fiecare operator in parte. Activarea ofertelor sau a abonamentelor cumparate este un alt criteriu de luat in seama cand ne alegem ofertele. E bine sa le cautam pe cele care se pot activa simplu rapid, chiar si on-line, sau in-store, poate cu ajutorul celor de la Relatii Clienti.

Si daca tot am amintit de Relatii Clienti, conteaza si asistenta primita, calitatea ei, cat timp asteptam pana rezolvam o problema, cat de simplu putem accesa suportul pentru telefonul nostru.

Am vazut criteriile care ne vor ghida in alegerea celor mai bune oferte de pe piata la un moment dat, acum sa vedem si care sunt ofertele cele mai interesante de la operatorii principali din Romania.

Cele mai bune Oferte Digi pe care le poti accesa chiar acum

Digi Mobil Optim 2-la 2 euro pe luna ai una dintre cele mai ieftine Oferte Digi cu minute si sms-uri nelimitate in retea, 200 minute nationale si internationale, net nemilitat 3G, 4G, 5G si viteze de pana la 600 Mbps download si 40 Mbps upload in 5G, acces Roaming;

Digi Mobil Optim 3-cu 3 euro pe luna ai alta oferta parte din Oferte Digi noi cu minute si sms-uri nelimitate in retea, 300 minute nationale si internationale, acces Roaming, aceleasi viteze garantate ca la Mobil Optim 2;

Mobil Optim 5-5 euro pe luna, minute nelimitate nationale, SMS-uri nelimitate in Digi, 3000 minute internationale, include Roaming, acelasi viteze garantate ca la Mobil Optim 2;

La Portare-Digi Mobil Optim Nelimitat-5 euro pe luna si ai clar cea mai buna dintre toate tipurile de Oferte Digi cu minute nelimitate care retele fixe, mobile nationale, 3.000 minute internationale, 100/10 Mpbs viteza download sau upload pe reteaua 4G. Plus net nelimitat in reteaua Digi 4G.

Cele mai bune Oferte Vodafone pe care le poti accesa chiar acum

Abonament Vodafone RED 12-12 euro pe luna, e una dintre putinele Oferte Vodafone care chiar iti da de toate: cu 20GB internet 4G+ si 20 GB cadou, 6.72 GB in roaming SEE. Plus nelimitat Social Media, Chat, minute si sms-uri in orice retea nationala si in roaming SEE si reducere 50% la portare primele sase luni;

Abonamente RED Infinity 17 si 25-17 si 25 euro pe luna, nelimitat internet 5G la ambele, 9.53 GB in roaming SEE si 14.01 GB roaming SEE la 25 de euro, nelimitat minute si SMS-uri retele nationale si roaming SEE, 1.000 minute internationale si nelimitat minute internationale la 25 de euro, 50% reducere la portare timp de sase luni la RED Infinity 17. Oricare dintre aceste Oferte Vodafone iti ofera flexibilitate maxima;

Cartela Oferta 8 si 10-8 si 10 euro pe luna, valabilitate 35 si 42 de zile la oferta 10, 80.000 si 100.000 MB la oferta 8, nelimitat mesaje si apeluri video, minute si SMS-uri in retea la ambele, 2.000 minute si SMS-uri nationale din care 1.000 minute internationale, fara roaming, TikTok nelimitat;

Oferta 15 (SEE)-15 euro pe luna si cea mai potrivita dintre Oferte Vodafone la cartela: 150.000 MB internet, 10.500MB roaming in SEE, 1000MB roaming in afara SEE, dar si nelimitat mesaje si apeluri video, nelimitat minute si sms-uri in retea, 2.000 minute nationale, roaming SEE, 1.000 minute internationale, 200 SMS-uri nationale si roaming SEE, 100 minute si SMS-uri in afara SEE.

Cele mai bune Oferte Orange pe care le poti accesa chiar acum

Abonament 5G Smart Plus 20-20 de euro pe luna pentru una dintre cele mai atractive Oferte Orange cu internet nelimitat, 11.20 GB limita in roaming, nelimitat minute si sms-uri nationale si in roaming, 800 minute internationale, acces Orange Cloud 25GB spatiu stocare, 6 luni Netflix Cadou, dar si Orange TV Go cu 32 Canale TV accesibile de pe orice fel de dispozitive mobile, Orange Antivirus cu Licenta;

Abonamentul 5G Smart Plus 25-e una dintre putinele Oferte Orange la care ai pentru doar 25 de euro pe luna internet nelimitat, 14 GB limita in roaming SEE, nelimitat minute si sms-uri nationale si in roaming, 1.000 minute internationale, 6 luni Netflix Cadou. Plus Number Share, Orange TV Go cu 93 canale TV, Orange Cloud 25GB, Orange Antivirus cu Licenta;

Abonament digital YOXO 35 ron-35 de lei si clar cea mai buna din toata seria de Oferte Orange, si redus in functie de promotie pana la 29 de lei cu 60GB si minute si SMS-uri nationale Nelimitate.

Cele mai bune Oferte Telekom pe care le poti accesa chiar acum

Abonament Nelimitat XL-13 euro pe luna si ai una dintre multele Oferte Telekom cu bonus net nelimitat 4G, nelimitat minute si sms-uri nationale, 200 minute internationale Zona 1 si SEE, Roaming 4GB;

Abonament Nelimitat 2XL-15 euro pe luna, bonus net nelimitat 4G, nelimitat minute si sms-uri nationale, 250 minute internationale Zona 1 si SEE, Roaming 3GB, ce ti-ai dori mai mult de cele mai bune Oferte Telekom;

Abonament Nelimitat 3XL-17 euro pe luna, bonus net nelimitat 4G, nelimitat minute si sms-uri nationale, 300 minute internationale Zona 1 si SEE, Roaming 6GB;

La Portare Abonament Nelimitat M si telefon in rate, rata 8 euro pe luna-telefon Huawei P30 Lite 128GB black, trafic de net nelimitat 4G, nelimitat minute si sms-uri nationale si 100 minute internationale Zona See si Zona 1, 50% reducere 12 luni de la semnarea contractului 7 euro pe luna;

Cartela Optiunea R12 cu roaming-ai clar cea mai buna dintre tot ce poti vedea in sectiunea Oferte Telekom cu bonus net nelimitat 4G, 15GB 4G si 6.85 GB limita roaming, nelimitat minute si sms-uri in retea, 1000 minute si sms nationale, 150 sms-uri nationale sau roaming Grupa0 catre Grupa0, 200 minute internationale din Romania catre Europa Fix, USA, Israel, Canada, mobil si retele mobile Franta, Ungaria, Italia, Germania, Spania sau Marea Britanie, 100 minute sau minute sau sms in roaming doar Moldova, Serbia, Elvetia Turcia.