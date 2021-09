De Black Friday te gandesti sa iti cumperi un telefon smart pe care sa te poti baza oricand, care sa arate bine si sa aiba o multime de functii utile. Un iPhone este o alegere perfecta daca vrei productivitate, eficienta si design superb. Gasesti oferte iPhone black friday foarte bune in cataloagele magazinelor participante, modele vechi si noi la preturi fara concurenta de Black Friday 2021.

Apple va oferi, ca in fiecare an, reduceri de Black Friday la iPhone si se va orienta catre campanii de discounturi pentru toate tipurile de clienti. Reducerile la iPhone nu sunt atat de mari ca in cazul altor branduri mai putin cunoscute si populare, dar pentru cei care sunt fani Apple acestea sunt excelente, mai ales daca vrei neaparat sa iti schimbi telefonul anul acesta.

Magazine cu reduceri de Black Friday la iPhone

Si-au anuntat deja prezenta cateva magazine foarte importante de unde vei putea cumpara la cele mai bune preturi noile iPhone sau cele din generatiile anterioare. Daca te-ai hotarat sa cumperi un iPhone de Black Friday poti sa consulti ofertele si cataloagele cu reduceri de la eMag, care are deja 11 ani de experienta anul acesta cu Black Friday, PCGarage, magazin on-line cu telefoane smart la preturi excelente si oferte pentru toate categoriile de public, si Flanco, cu o campanie de reduceri on-line si una in offline.

Reduceri iPhone Black Friday 2021

Ne asteptam sa vedem reduceri iPhone Black Friday de peste 20-30% la modele de anul trecut sau de acum doi ani, la iPhone 11, 12, reduceri ceva mai mici la modele vechi, iPhone 7, 8 de pana in 15%. Modelele XR sau SE ar putea face parte si ele din oferte, avand reduceri si de 40%. Toate aceste oferte iPhone Black Friday 2021 vor fi disponibile in jurul datei oficiale a evenimentului din noiembrie si vor putea fi accesate oricand in perioada campaniilor. De obicei Apple si comerciantii parteneri nu au stocuri foarte mari pentru telefoanele cu discount, asa ca e bine sa le aveti deja in WishList pentru a le comanda imediat ce le vedeti la reducere.