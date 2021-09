Lucrul de acasa si scoala on-line au dublat de multe ori vanzarile de monitoare pentru PC, laptop. Asa se face ca in oferta de Black Friday de anul acesta vom gasi si o multime de monitoare ieftine si de calitate. Vom avea de unde alege pentru ca vor fi multe oferte monitoare black Friday care vor merita atentia noastra, monitoare pe care merita sa le cumperi de Black Friday 2021.

Comerciantii si marii producatori de monitoare se gandesc deja la reduceri de Black Friday la monitoare, ofertele sunt pregatite mai ales ca au mai ramas mai putin de doua luni pana la inceperea maratonului reducerilor. Indiferent ca e un monitor de 23 de inch sau unul peste 27 inch, ele isi vor gasi locul pe biroul utilizatorilor dornici sa isi schimbe vechiul monitor cu ocazia Black Friday.

Magazine cu reduceri de Black Friday la monitoare

Cele mai bune oferte la monitoare de Black Friday le vom gasi la cei mai mari comercianti de pe piata romaneasca, asa cum se intampla in fiecare an. Monitoare de calitate si foarte ieftine vor avea cei de la eMag, aflati la al 11-lea Black Friday, cei de la PCGarage, care vin mereu cu oferte foarte bune la toate produsele IT, dar si cei de la Flanco. Ei vor veni cu diverse campanii de reduceri in on-line si offline, pentru ca Flanco se bazeaza mult si pe prezenta fizica in orasele importante.

Reduceri monitoare Black Friday 2021

Reducerile la monitoare de la brandurile cunoscute, Acer, Asus, Samsung, Dell sau Philips, de exemplu, vor fi usor de gasit daca rasfoiesti toate cataloagele care vor fi disponibile in preajma evenimentului din noiembrie. Ne asteptam la reduceri monitoare Black Friday care pleaca de la 5-6% si ajung si la 20%, poate 30% la monitoarele din generatiile mai vechi sau la cele mai populare.

Cel mai bun mod in care poti sa profiti de tot ce inseamna oferte monitoare Black Friday 2021 este urmatorul: adaugi toate monitoarele dorite in WishList si de Black Friday, unde vezi reducerile cele mai mari, comanzi imediat produsul deja aflat pe WishList, nu il mai cauti in tot magazinul virtual.