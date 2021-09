La editia precedenta de Black Friday cele mai cautate si mai vandute produse din cataloagele marilor magazine care au oferit reduceri consistente au fost televizoarele. Cine si-a dorit sa isi schimbe televizorul a putut sa o faca foarte usor, au fost oferte televizoare black Friday foarte bune si preturi de neratat. Aceleasi oferte bune vor fi de gasit cu siguranta si de Black Friday 2021.

Desi mai sunt mai bine de doua luni pana la marele eveniment se anunta reduceri de Black Friday la televizoare si mai mari decat in 2020, mai ales ca apetitul clientilor pentru cumparaturi a crescut in ultimul an. Cele mai bune reduceri vor fi la televizoare 4k UHD sau la cele Smart UHD cu siguranta, din generatii noi, dar nici LED-urile FullHD nu vor fi uitate.

Magazine cu reduceri de Black Friday la televizoare

Si la editia din 2021 a evenimentului Black Friday vor participa marile magazine on-line, care vor intra intr-o cursa reducerilor cu preturi greu de ignorat. Printre acestea se vor numara eMag, aflat deja la editia 11 organizata anul acesta, PCGarage, cu oferte excelente pentru toti pasionatii de tehnologii moderne, dar si Flanco, care va avea promotii in magazinele fizice si in cel virtual. Toate magazinele participante vor acorda reduceri mari la televizoare de Black Friday si vor anunta ofertele lor in preajma evenimentului mult asteptat.

Reduceri televizoare Black Friday 2021

In 2021, de Black Friday, ne asteptam la reduceri si mai mari decat anul trecut, in special la televizoarele foarte populare din categoria 4k, LED, LED Smart, cu diagonale mari in general. Nici cele cu diagonala mica nu vor fi uitate, le vom gasi si pe ele pe listele de reduceri televizoare Black Friday.

Anul acesta vom avea reduceri de pana la 50% la televizoare, reduceri minime de 20-30% din pretul de raft si oferte televizoare Black Friday 2021 pentru toate tipurile de clienti. Nu este exclus sa vedem reduceri de pret si mai mari de 50% la branduri importante si reduceri care coboara sub 20% la brandurile de top.