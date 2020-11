Oficial: Huawei a vândut Honor. Cine este cumpărătorul

Huawei a oficializat vânzarea Honor. Într-un comunicat de presă, compania a declarat:

Într-un moment dificil în care toate elementele tehnologiei industriale sunt nesustenabile și companiile de consum se află sub o presiune enormă pentru a permite canalelor și furnizorilor Honor să continue [afacerea], Huawei Investment Holding Co., Ltd a decis să vândă toate activele companiei Honor. Cumpărătorul este Shenzhen Zhixin New Information Technology.

Noul proprietar al Honor este Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd., care a semnat un acord cu Huawei Investment Holdings Co., Ltd. pentru a achiziționa pe deplin afacerea cu smartphone-uri Honor.

Acordul – potrivit părților – va proteja interesele consumatorilor, canalelor, furnizorilor, partenerilor și angajaților. Schimbările de proprietate nu ar trebui să afecteze direcția dezvoltării mărcii, iar conducerea superioară a Honor va rămâne neschimbată pentru moment.

Cine este cumpărătorul Honor

Compania achizitoare este alcătuită dintr-un consorțiu (un grup de parteneri de investiții și companii) de peste 30 de agenți și distribuitori. „ New Honor ” va supraveghea activele, brandingul, producția, distribuția, serviciile, operațiunile și deciziile executive. Huawei nu va mai deține nicio acțiune în Honor și nici nu va mai face parte din consiliul de administrație al companiei.

Sub administrația Trump, Statele Unite au acuzat Huawei că reprezintă o amenințare la adresa securității naționale prin interzicerea companiilor americane de a face afaceri cu compania din Shenzhen. Acest lucru a împiedicat Huawei să utilizeze componente americane. În urma dispozițiilor guvernului SUA, Google a revocat licența pentru serviciile sale (GMS) atât către Huawei, cât și către Honor, împiedicând activitatea lor comercială.

Acum se deschide o nouă pagină pentru Honor care, sub noua proprietate, nu va mai trebui să se supună interdicției americane și va putea utiliza componente din Statele Unite, inclusiv procesoare.

Huawei, pe de altă parte, va continua calea de dezvoltare a ecosistemului său ( OS Harmony ar trebui să sosească pe primele smartphone-uri în 2021 ), în speranța că noul curs al președinției SUA va întrepăta între timp măsurile luate de Donald Trump.