Spre deosebire de Huawei, Xiaomi si Samsung, Google Pixel nu are un istoric asa de mare, totusi au reusit sa aduca pe piata telefoane cu hardware bunicel, la camera video au stat chiar foarte bine si au reusit sa se bata cot la cot cu marile companii de telefoane mobile care au investit foarte mult in senzori si hardware foarte puternic pentru a oferi utilizatorului o experienta foarte buna. Google insa se bazeaza pe anumite calcule, si a avut un inginer in fotografie ce a reusit sa aduca camere foarte bune pe telefoanele Gogole Pixel, in ciuda faptului ca hardware-ul nu a fost atat de pompos.

Am câteva vești proaste, Marc Levoy, un pionier în fotografie de calcul și cel mai de seamă cercetător din spatele camerei foto Pixel, a părăsit Google în martie, potrivit The Information. Pagina sa pe LinkedIn confirmă că nu mai este în companie.

Levoy a ajutat la conducerea unora dintre funcțiile de ultimă generație ale lui Pixel, inclusiv HDR +, modul Portret, Zoom Super Res și Night Sight. Și da, el este și tipul responsabil pentru tehnologia din spatele Street View din Google Maps, care a început ca un proiect Stanford numit CityBlock.

Cu siguranta in spatele proiectelor mari, nu sta doar un om in spate, dar totusi este o pierdere pentru Google cat si pentru utilizatorii terminalelor ce vor fi lansate in viitor.

Sursa: thenextweb