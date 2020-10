One UI 3.0: Tot ce trebuie sa stiti – caracteristici, dispozitive eligibile si data lansarii

Stiri IT

Samsung a lansat versiunea pre-beta One UI 3.0 pentru utilizatorii din seria Galaxy S20 din SUA și Coreea, vine cu o mulțime de caracteristici noi, interesante, inclusiv un gest de atingere dublă oriunde pe ecranul de pornire pentru a opri display-ul.

Samsung a schimbat schema de culori a panoului de setări rapide și a folosit un efect de estompare de tip Gaussian pe fundalul butoanelor de comutare.

În al doilea rând, panoul de reglare a volumului acționează acum pe verticală, mai degrabă decât pe o listă orizontală a glisoarelor de volum. În prezent, nu s-au găsit modificări în ecranul de pornire, în ecranul de blocare și în secțiunea de aplicații recente.

Funcțiile stoc Android 11 includ permisiuni unice, controale de dispozitiv, portofel cu acces rapid, controale media în setările rapide sau conversații în notificări, iar Samsung a încercat să implementeze majoritatea acestor caracteristici în One UI 3.0. Cu toate acestea, deoarece unele dintre funcții, inclusiv controlul dispozitivului, nu fac parte din One UI 3.0, deoarece Samsung are deja propriul centru de control al dispozitivului.

În plus, există câteva funcții din secțiunea diversă, inclusiv noul mod de utilizare minimă a bateriei, care aplică o temă întunecată, un ecran de pornire minim și limitează aplicațiile pentru o economie maximă de energie. De asemenea, are un nou mod de procesare îmbunătățit care crește performanța și multe altele.

Rutinele Bixby primesc un nou upgrade care vă permite să setați o pictogramă personalizată pentru fiecare rutină, ce acțiuni sunt inversate când se termină o rutină, comutați diverse caracteristici de accesibilitate, declanșați Bixby, utilizați condiții noi și multe altele. Există, de asemenea, unele îmbunătățiri ale bunăstării digitale.

În plus, One UI 3.0 beta le-a oferit utilizatorilor o nouă privire asupra aplicațiilor sale Samsung disponibile. Acum, puteți reveni la toate modificările pe care le faceți, mesajele Samsung adaugă acum un nou coș pentru stocarea mesajelor șterse, iar aplicația Contact vă ajută să ștergeți rapid contacte similare și chiar mai mult.

Samsung Internet primește, de asemenea, câteva modificări noi, care includ posibilitatea de a bloca / reordona filele, de a bloca paginile de la deturnarea butonului Înapoi, avertismente despre site-uri rău intenționate, ascunderea barei de stare la derulare și multe altele.

Un lansator UI are acum noi modificări în secțiunea meniului contextual cu opțiunea de a plasa un widget asociat apăsând lung o pictogramă a aplicației. Există, de asemenea, o nouă funcție numită „atingere dublă pentru a dormi”, care vă permite să opriți display-ul atingând de două ori pe zona goală a ecranului.

Tastatura Samsung acceptă acum sugestia de completare automată în linie și copierea imaginii. Cu toate acestea, nu oferă un nou emoji Android 11.

Acestea sunt câteva dintre noile modificări cheie aduse One UI 3.0, dar, deoarece este o versiune beta, este posibil ca Samsung să adauge funcții suplimentare înainte ca One UI 3.0 să fie lansat publicului.

Samsung a lansat deja programul dezvoltator beta One UI 3 bazat pe Android 11 pentru seria Galaxy S20. Este deja lansat pentru dezvoltatori. Conform celui mai recent raport, compania sta probabil să lanseze cea de-a doua versiune pre-beta One UI 3.0 pentru seria Galaxy S20 foarte curând.

De asemenea, am putea vedea lansarea beta One UI 3.0 pentru testerii beta publici până la sfârșitul lunii septembrie 2020 și lansarea stabilă în octombrie-noiembrie 2020.