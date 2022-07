One UI 4.1: Top 6 cele mai bune funcţii noi pe care le aduce Samsung

One UI este probabil unul dintre cele mai bune personalizări de Android de pe piaţa iar One UI 4.1, reuşeşte din punctul nostru de vedere să vină cu actualizări pe care le-am aşteptat de mult timp.

Voiam iniţial să fac un articol de tip review pentru interfaţa One UI 4.0, pentru că sunt posesor de Samsung în viaţa de zi cu zi, pe lângă alte telefoane pe care le testez, şi aş fi avut o viziune asupra tuturor interfeţelor, cu siguranţă One UI este printre cele mai bune, şi asta din cauza faptului că vine cu o interfaţă curata şi cu cele mai bune funcţii de la Android 12.

Vom vorbi totuşi astăzi despre top 5 cele mai bune funcţii noi pe care Samsung le-a adus la ultima actualizare a sistemului de operare, o actualizare minoră dar care este decisiva în parcursul pe care îl au telefoanele Samsung, dar şi sistemul de operare Android cu interfaţa One UI, care anul acesta se va îmbunătăţi în 5.0, abia aşteptam să testăm şi acele noutăţi.

Mai jos vom arunca o privire asupra celor mai bune funcţii pe care le aduce One UI 4.1

Widgeturi inteligente

Luând în considerare funcția de widget Smart Stack de pe iOS 14, Samsung a adăugat o funcție de widget inteligent în One UI 4.1 care vă permite să puneţi widgeturi unul peste altul. În acest fel, economisiți spațiu pe ecranul dvs. de pornire și preveniți că acesta să fie aglomerat cu o mulțime de widget-uri. Puteți apoi să încercuiți între ele cu o glisare la stânga/dreapta.

Rețineți că Smart Widgeturile funcționează numai cu lansatorul Samsung stoc.

Îmbunătățiri RAM Plus

Samsung a adăugat caracteristica RAM Plus pe dispozitivele sale Galaxy cu o actualizare One UI 4. Caracteristica face posibilă utilizarea stocării încorporate a unui dispozitiv ca RAM virtuală. În One UI 4.1, RAM Plus a fost îmbunătățit pentru a vă permite să selectați dimensiunea RAM virtuală: 2GB, 4GB, 6GB sau 8GB. Anterior, exista doar o opțiune de 4 GB.

Samsung susține că poți folosi RAM Plus pentru a îmbunătăți fluiditatea telefonului tău.

Îmbunătățirea Material You Color Palette Picker

Samsung a adoptat Material You și Dynamic Theming cu One UI 4 . Cu One UI 4.1, compania a modificat selectorul de palete de culori cu o nouă previzualizare dreptunghiulară, făcând ușoară alegerea culorii exacte pe care o doriți pentru interfața telefonului dvs.

Un calendar mai inteligent

Aplicația Calendar de la Samsung devine mai inteligentă în One UI 4.1, datorită integrării mai profunde a sistemului. Acum poate citi data și ora din mesaje și vă permite să creați direct un nou eveniment. Funcția va funcționa și cu aplicații terțe precum WhatsApp, Skype, Messenger și altele.

Pentru a-l folosi, trebuie să deschideți aplicația Samsung Calendar, să atingeți pictograma + , iar sugestiile de evenimente din aplicațiile compatibile vor fi afișate automat.

Modul Pro pentru camere a primit îmbunătăţiri

Samsung a oferit de mult un mod Pro în aplicația pentru camera telefonului. Cu toate acestea, până acum a acceptat doar camera principală. One UI 4.1 extinde și mai mult modul Pro la ceilalți senzori ai camerei. Cu toate acestea, deoarece există o mulțime de factori în joc aici, este posibil ca această îmbunătățire să nu ajungă la toate telefoanele, ci în funcție de modelul pe care îl aveți.

Fotografii pe timp de noapte

O altă îmbunătățire legată de cameră în One UI 4.1 este suportul modului Noapte în timp ce faceți fotografii portret. Acest lucru vă va permite să capturați portrete mai detaliate și mai vibrante chiar și în scenarii cu lumină scăzută.

Algoritmul de detectare a marginilor al modului Portret a fost de asemenea îmbunătățit, dar ar putea fi limitat la seria Galaxy S22 datorită îmbunătățirilor hardware din acele dispozitive.

Acestea sunt cele mai bune 6 îmbunătăţiri pe care le-am primit de la One UI 4.1 şi suntem de părere că acestea fac ca experienţa utilizatorului să fie îmbunătăţită. Actualizarea One UI 4.1 nu este o actualizare majoră, ci una destul de mica dar care aduce funcţii pe care utilizatorii Samsung le-au cerut.