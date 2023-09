One UI 6 Beta 3: Mai mult control asupra aplicațiilor pentru utilizatorii Samsung

Recent, Samsung a lansat actualizarea One UI 6 Beta 3 pentru modelul Galaxy S23 în anumite țări, inclusiv Germania, SUA și India. Această actualizare aduce o serie de funcționalități noi pentru Galaxy S23, dar există o caracteristică pe care mulți nu au observat-o încă.

În cea mai recentă actualizare One UI 6 Beta 3, utilizatorii au acum mai mult control asupra aplicațiilor pe care doresc să le actualizeze odată cu instalarea ultimelor actualizări Android. În versiunile anterioare ale One UI, Samsung actualiza pur și simplu toate aplicațiile de sistem de pe telefon, fără ca utilizatorii să aibă vreun cuvânt de spus. Chiar dacă știai că o versiune mai nouă a unei aplicații avea erori, nu aveai cum să oprești actualizările. Cu noua funcție de control al utilizatorului din One UI 6, proprietarii de Galaxy pot acum alege care aplicație de sistem este actualizată atunci când se instalează noua versiune Android.

Conform unui raport, există o mică secțiune în secțiunea de Actualizare Software care indică: „Unele aplicații pot fi actualizate odată cu această actualizare software.” Sub această secțiune, veți vedea linkul „Alegeți aplicațiile de actualizat”, făcând clic pe care veți fi redirecționați către un nou ecran. Aici puteți selecta care aplicație va fi actualizată odată cu actualizarea sistemului. Pur și simplu bifați căsuțele de lângă aplicațiile pe care doriți să le actualizați. Orice aplicație care nu este aleasă trebuie să fie actualizată manual.

Este important de menționat că, deoarece aceste aplicații vor fi disponibile atât în Google Play Store, cât și în Galaxy Store, care au opțiunea de a actualiza automat aplicațiile, aplicațiile pot fi totuși actualizate automat în funcție de setările pe care le alegeți în aceste magazine de aplicații. Cu toate acestea, această caracteristică subtilă va ajuta cu siguranță la accelerarea procesului de actualizare a sistemului de operare Android, deoarece actualizările aplicațiilor pot fi efectuate și ulterior.

