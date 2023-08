One UI 6: Sincronizarea vibrației cu tonul de notificare și multe altele!

Samsung nu încetează să ne surprindă cu actualizările sale inovatoare. Cu lansarea recentă a One UI 6, bazat pe Android 14, compania a introdus o serie de caracteristici noi și îmbunătățite pentru seria Galaxy S23. Iată ce trebuie să știi:

Sincronizarea vibrației cu tonul de notificare

Una dintre cele mai remarcabile caracteristici adăugate este opțiunea de a sincroniza modelul de vibrație a notificării cu tonul de apel selectat. Această opțiune nu este disponibilă pe telefoanele cu One UI 5.1.1, cum ar fi Galaxy Z Flip 5. Cu toate acestea, surprinzător, este disponibilă pe Galaxy S22, posibil adăugată cu actualizarea din august 2023.

Înainte, opțiunile erau limitate la Off/Silent, Short, Medium, Basic, Heartbeat, Ticktock, Waltz și Zig-Zig-Zig. Acum, cu opțiunea ‘Sync With Notification Sound’ activată, telefonul va încerca să sincronizeze modelul de vibrație cu muzica notificării. Acest nou model de vibrație funcționează excelent cu sunetele de notificare standard, dar încă nu a fost testat cu alte tonuri de apel sau melodii.

One UI 6 One UI 5.1.1

Alte caracteristici neanunțate

Deși Samsung a lansat jurnalul de modificări One UI 6.0 atunci când a lansat prima actualizare beta pentru seria Galaxy S23, unele schimbări minore nu au fost listate. De la lansarea sa inițială, au fost descoperite noi caracteristici neanunțate în One UI 6, inclusiv capacitatea de a oglindi ecranul telefonului pe dispozitivele Google Cast prin opțiunea Smart View.

Disponibilitatea actualizării One UI 6.0 Beta

Pentru moment, actualizarea One UI 6.0 Beta este disponibilă în Europa, Coreea de Sud și SUA. Se așteaptă ca mai multe țări să se alăture listei de actualizări beta în această săptămână, când Samsung ar putea lansa a doua actualizare beta One UI 6.0. În plus, Samsung ar putea continua să adauge mai multe caracteristici la One UI 6 în săptămânile următoare.