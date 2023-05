OnePlus 12 ar putea avea o lansare cu adevarat remarcabila

Compania chineza OnePlus a anuntat recent ca va lansa doar un singur model de smartphone de varf pe an, ceea ce inseamna ca urmatorul sau mare lansare ar putea avea loc la sfarsitul acestui an sau la inceputul lui 2024, cu prezentarea OnePlus 12. In timp ce specificatiile exacte pentru acest nou telefon raman un mister, se speculeaza ca ar putea include o lentila periscopica pentru camera sa.

Informatorii de pe reteaua sociala Weibo au sugerat ca OnePlus ar fi interesata sa implementeze un sistem periscopic pentru unul dintre urmatoarele sale lansari. O astfel de adaugare ar permite utilizatorilor sa faca fotografii mai clare si mai detaliate, cu un zoom mai mare fara sa piarda calitatea imaginii.

De-a lungul timpului, mai multe companii de smartphone-uri au implementat deja tehnologia periscopica in camerele lor, cu Samsung si Apple fiind doua dintre cele mai notabile exemple. Cu toate acestea, adaugarea unei lentile periscopice la OnePlus 12 ar fi o premiera pentru companie.

Cu atat de multe inovatii in ceea ce priveste camerele de smartphone-uri, este interesant sa vedem cum se lupta companiile pentru a oferi utilizatorilor cele mai bune si mai avansate caracteristici. OnePlus 12 ar putea fi unul dintre telefoanele cele mai remarcabile ale anului si suntem cu totii foarte curiosi sa vedem ce noutati va aduce.