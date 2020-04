REPERE

OnePlus 8 și OnePlus 8 Pro au fost lansate într-un eveniment difuzat online.

Ambele telefoane din seria OnePlus 8 sunt telefoane premium cu specificații de top.

Principalele caracteristici ale seriei OnePlus 8 sunt procesorul Snapdragon 865 și camerele foto/video.

OnePlus 8 și OnePlus 8 Pro au fost lansate. Cele două telefoane au fost lansate printr-un eveniment online, având în vedere că jumătate din populația lumii este blocată, lucrează de acasă, piețele sunt închise și evenimentele sunt anulate.

Pe piețele deschise pentru afaceri, OnePlus 8 și OnePlus 8 Pro vor ieși la vânzare în curând. Vom avea multe alte detalii despre OnePlus 8 și OnePlus 8 Pro în următoarele zile, dar, deocamdată, vă prezentăm rapid specificațiile și caracteristicile cheie ale telefoanelor din seria OnePlus 8.

OnePlus 8 Specificatii cheie

Procesor: Atât OnePlus 8 cât și OnePlus 8 Pro vin cu procesorul Qualcomm Snapdragon 865. Acesta este cel mai important procesor pentru telefoanele Android în acest an.

RAM: OnePlus 8 și OnePlus 8 Pro au două variante: varianta de 8 GB și varianta de 12 GB. Dar există o diferență. OnePlus 8 Pro este un telefon cu memorie DDR5, în timp ce OnePlus 8 încă folosește DDR4.

Spațiu de stocare intern: Atât OnePlus 8 cât și OnePlus 8 Pro vor fi disponibile în două variante: variante de 128 GB și 256 GB.

Ecran: OnePlus 8 Pro este dotat cu un ecran de 6,78 inch, cu o rezoluție de 3168 x 1440 pixeli. OnePlus 8 vine cu un ecran de 6,55 inchi cu o rezoluție de 1080 x 2400 pixeli. Ambele folosesc panouri OLED.

Cameră spate: OnePlus 8 Pro are patru camere pe spate. Camera principală folosește un senzor de imagine de 48 de megapixeli, asociat cu un obiectiv F1.78. Camera ultra-wide cu unghi larg folosește și un senzor de 48 de megapixeli. Camera foto cu zoom 3X folosește un senzor de imagine de 8 megapixeli, iar a patra cameră are un senzor de 5 megapixeli cu filtru de culoare. OnePlus 8 are trei camere spate: o cameră primară de 48 de megapixeli, o cameră ultra-wide de 16 megapixeli și o cameră cu lentile macro de 2 megapixeli.

Cameră frontală: cameră frontală de 16 megapixeli cu obiectiv F2.4.

Software: OS Oxigen bazat pe Android 10.

Baterie: OnePlus 8 are o baterie de 4300 mAh. OnePlus 8 Pro are o baterie de 4510 mAh. OnePlus 8 Pro acceptă încărcare rapidă de 30 W prin încărcătorul cu fir, precum și un încărcător wireless. OnePlus 8 nu are încărcare wireless.

OnePlus 8, OnePlus 8 Pro: Funcții speciale

Atât OnePlus 8 cât și OnePlus 8 Pro sunt pline de caracteristici speciale.

– OnePlus 8 și OnePlus 8 Pro vin cu un design similar din metal și sticlă. Ambele au o cameră frontală, amplasată în colțul stâng al ecranului și ambele au culori multiple funky. OnePlus 8 Pro vine cu negru Onyx, albastru ultramarin și verde glacial. OnePlus 8 vine cu Onyx Black, Glacial Green și un nou combo de culori numit Interstellar Glow.

– Performanța camerei este un accent major pentru OnePlus 8 Pro. Acest telefon este dotat cu un nou senzor Sony IMX689 cu o dimensiune mare a senzorului de 1 / 1,4 ”, care ar trebui să îi ajute pe utilizatori să facă fotografii cu mai multe detalii, chiar și la lumină scăzută. Acesta este un senzor de 48 de megapixeli. Vorbind de fotografii, OnePlus 8 Pro acceptă, de asemenea, funcții precum modul portret pentru animale de companie și posibilitatea de a face fotografii cu filtre de culoare. Camera principală din acest telefon acceptă atât EIS, cât și OIS. Camera selfie acceptă OIS.

– Atât OnePlus 8 cât și OnePlus 8 Pro au un senzor de amprentă, amplasat sub afișaj și suportă de asemenea deblocarea cu fata.

– Ecranul OnePlus 8 Pro acceptă o rată de reîmprospătare de 120Hz și poate atinge luminozitatea de 1300nits. A primit o notă A + de la DisplayMate, un site web care testează ecranele.

– În Romania, OnePlus 8 și OnePlus 8 Pro vor fi disponibile cu cip Qualcomm Snapdragon X55 care acceptă rețele 5G.

– OnePlus 8 Pro are difuzoare stereo cu suport pentru Dolby Atmos Audio.

– OnePlus 8 Pro este livrat cu RAM LPDDR5 care teoretic oferă o viteză de memorie mai mare cu 30%.

– OnePlus 8 Pro acceptă Warp Charge 30, care poate oferi bateriei sale de 4510mAh 50% putere în doar 30 de minute.

– OnePlus 8 vine cu afișaj de 90 Hz. Este evaluat pentru precizia culorii de JNCD 0,4.

– HDR 10 și HDR 10+ sunt acceptate pe ecranele OnePlus 8 și OnePlus 8 Pro.

– Atât OnePlus 8 cât și OnePlus 8 Pro utilizează stocare rapidă UFS 3.0.

– Atât OnePlus 8 cât și OnePlus 8 Pro vin cu încărcătorul rapid Warp Charge 30T în cutie.

– OnePlus 8 cântărește 180 de grame, la 8 mm grosime este unul dintre cele mai compacte telefoane pe care OnePlus le-a făcut.

– Telefoanele din seria OnePlus 8 vin cu un plan de cloud grtuit de trei luni Google Drive 100 GB.

– OnePlus 8 Pro are un design rezistent la praf și apă, cu certificare IP68.

Cum să cumpărați OnePlus 8 și OnePlus 8 Pro: În Romania, OnePlus 8 și OnePlus 8 Pro vor fi puse în vânzare în săptămânile următoare. Cu toate acestea, din cauza coronavirusului, data specifică nu este încă disponibilă.

Prețul OnePlus 8 și OnePlus 8 Pro Romania: prețurile din Romania pentru OnePlus 8 și OnePlus 8 Pro au fost anuntate. Avem 4.899 de lei pentru OnePlus 8 Pro si 3.399 Lei pentru OnePlus 8, preturi de lansare.