OnePlus 8 Pro a fost ales cel mai bun smartphone al anului in Europa

OnePlus 8 Pro tocmai a fost ales cel mai bun smartphone al anului 2020 de catre European Imaging and Sound Association (EISA), o asociatie de reviste reputate. Asociatia a laudat in special ecranul AMOLED al telefonului 120 Hz si incarcarea rapida fara fir ultra eficienta. EISA a amintit numele si altor smartphone-uri Android in alte categorii, printre care Oppo Find X2 Pro si Huawei P40 Pro.

Lansat in luna mai, OnePlus 8 Pro este cel mai premium telefon din catalogul OnePlus si tocmai a fost ales de EISA drept cel mai bun smartphone al anului 2020. Conform EISA, OnePLus Pro afiseaza un design superb, apreciind in egala masura ecranul 120 Hz de 6,78 inchi, prezenta unei certificari IP68 si integrarea unui procesor Snapdragon 865 de la Qualcomm. EISA mai apreciza viteza si stabilitatea oferita de Oxygen OS dezvoltata de catre OnePLus. Organismul a mai scos in evidenta si performantele tehnologiei Warp Charge 30 fara fir.

Aceasta tehnolgoie permite o incarcare de pana la 50% in doar 30 de minute. Sony Xperia 1 II este considerat de asociatie cel mai bun smartphone pentru multimedia si Galaxy Z Flip de la Samsung el mai bun smartphone pliabil (adevarul este ca nu prea aveai din ce alege aici).