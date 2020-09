OnePlus 8 si 8 Pro: data lansarii, fisa tehnica, pret

Cu modelele OnePlus 8 si 8 Pro prevazute pentru anul 2020, constructorul vrea sa atace piata premium si sa aiba de acum inainte telefoane echipate cu tehnologia 5G. Mai jos veti descoperi tot ce trebuie sa stiti despre aceste doua telefoane noi de la OnePlus.

Pret. OnePlus 8 este vandut la un pret de aproximativ 699 euro in timp ce OnePlus Pro este vandut la un pret de 899 euro.

Data lansarii. O prima vanzare pop-up online a fost prevazuta pentru data de 14 aprilie la ora 18. Internatutii au avut atunci ocazia, timp de o ora, sa achizitioneze o editie speciala a celor doua telefoane, cu o cutie care contine accesorii surpriza.

Telefoanele se gasesc in magazine din septembrie.

Fisa tehnica. Constructorul arata inca o data ca are incredere deplina in Qualcomm cu un Snapdragon 865 pentru OnePlus 8 Pro, cuplat la 8 sau 12 GB RAM memorie, in functie de versiune. In ceea ce priveste stocarea, aparatul beneficiaza fie de 128 GB sau de 256 GB memorie interna. OnePlus 8 beneficiaza de acelasi Snapdragon 865, 8 sau 12 GB RAM si 128/256 GB memorie interne.

Ambele variante au un ecran peforat. OnePlus 8 Pro este dotat cu un ecran SUPER AMOLED de 6,78 inchi in timp ce OnePlus 8 va profita de un ecran 90 Hz de 6,5 inchi.