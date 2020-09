de imagini care se pare ca il reprezinta pe OnePlus 8T. Bazate pe scheme tehnice, imaginile ne arata un telefon aproape de OnePlus Nord, modelul din gama mid range prezentat mai devreme anul acesta de catre OnePlus. De altfel, noul modul foto se inspira de la Huawei si la Samsung.

Oricum ar fi, OnePlus este in pregatire. Ar trebui sa fie oficializat in urmatoarele saptamani, chiar urmatoarele zile. Numeroase sunt indiciile cu privire la noul telefon de la OnePlus. Cu siguranta va fi oficializat, nu mai exista nicio indoiala in aceasta privinta.

Un design aproape de OnePlus Nord

Aceste imagini ne arata un design mai mult sau mai putin definitiv pentru OnePlus 8T. S-ar putea ca produsul finit sa fie complet diferit fata de ceea ce prezentam noi in acest articol. Ecranul este destul de mare, nu este curbat si exista un senzor selfie integrat pe lateral. Blocul foto se afla in coltul superior stanga si carcasa este din metal. Este un design extrem de apropiat de OnePlus Nord, lansat in aceasta vara. Ecranul este OLED de 6,55 inchi, cu un rate refresh de 120 Hz, 128 sau 256 GB stocare, un aparat foto cvadruplu 48+16+5+2. Procesorul este Snapdragon 865 si nu Snapdragon 865+.