Dupa modelul anilor precedenti, OnePlus ar trebui sa reinnoiasca, in al doilea trimestru al anului, oferta de smartphone-uri din gama premium. Cu toate acestea, spre deosebire de anul 2019, constructorul chinez a ales sa abandoneze versiunea Pro si sa se concentreze pe un singur model.

Anul acesta, OnePlus 8T nu va fi insotit de versiunea Pro, spre marea suprindere a fanilor marcii. Conform unui blogger cunoscut, MaxJmB AllAbout Samsung, marca ar fi ales sa nu propuna o versiune Pro si sa se multumeasca doar cu versiunea OnePlus 8T. Intr-un mesaj postat pe Twitter, bloggerul confirma faptul ca modelul ascuns sub numele de cod « Kebab 2 » a fost anulat din motive necunoscute pentru moment. Era vorba despre numele de cod pentru OnePlus 8T Pro, strategia pentru al doilea semestru pusa la cale de OnePlus si care ar fi trebuit sa fie lansat spre sfarsitul anului. Insa, constructorul va veni cu un singur flagship pentru acest sfarsit de an. In plus, OnePlus nu a reinnoit parteneriatul cu McLaren, o alta schimbare care cu siguranta ii va surprinde pe fani. O mare schimbare de directie despre care vom vorbi indata ce avem informatii noi.