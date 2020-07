OnePLus 8T- se confirma o parte din fisa sa tehnica

O lista cu specificatii tehnice atribuita lui OnePlus 8T a aparut in baza de date Geekbench. Aflam faptul ca, la fel ca si celelalte modele T dinaintea lui, acest smartphone va beneficia de un Snapdragon Plus si ca va fi propus direct sub Android 11.

OnePlus are obiceiul de a lansa modelele T la 12 luni distanta. Smartphone-urile din gama T la fel ca OnePlus 7T reprezinta imbunatatiri ale modelului precedent. In general, designul ramane acelasi insa piesele componente se schimba pentru a adopta o tehnologie moderna disponibila.

OnePlus 8T va beneficia de Android 11 si Snapdragon 865+ alaturi de 8GB RAM. Inca nu se cunosc detalii cu privire la aparatul foto dar daca este sa il comparam cu cel al lui OnePlus 8, acesta beneficiaza de un modul principal de 48 mpx, are un aparat foto cvadruplu. Cu siguranta, nici in cazul lui OnePlus 8T marca chinezeasca nu va neglija performantele deoarece in ultima perioada isi echipeaza dispozitivele cu cele mai bune procesoare de pe piata. Ecranul va fi unul Oled, cel mai probabil de 6,78 inchi si o rata de refresh de 120 Hz. Pentru mment, standardul in industrie este de 60 Hz insa un nivel mai ridicat ne permite sa beneficiem de animatii mult mai fluide.