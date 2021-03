OnePlus 9 si 9 Pro Pret si disponibilitate in Romania, astazi au fost lansate noile telefoane de la OnePlus 9, avem imagini oficiale cu noul telefon, avem specificatii si preturi pentru Europa, respectiv pentru Romania, despre toate acestea vom vorbi in articolul de astazi.

OnePlus a devenit un brand din ce in ce mai cunoscut in Romania, si asta datorita faptului ca preturile telefoanelor este unul foarte bun, tehnologiile integrate de aceste telefoane sunt ireprosabile iar anul acesta vorbim si de o tehnologie foto/video sustinta de Sony si care este fara discutii un punct forte in marketingul produselor. Cu siguranta vom putea testa si noi telefoanele celor de la OnePlus lansate anul acesta si vom reveni pe acest site cu pareri, pana atunci haideti sa vedem detalii despre preturi si specificatiile telefoanelor celor de la OnePlus cu privire la OnePlus 9 si OnePlus 9 Pro.

Seria OnePlus 9 Pret si disponibilitate in Romania

Mai jos va voi prezenta cate un tabel pentru fiecare telefon, vom vorbi un pic despre diferentele dintre cele doua telefoane, si de asemenea va vom oferi si informatii cu privire la pretul, specificatiile si disponibilitatea acestora in Romania.

OnePlus 9 Pro pret si disponibilitate in Romania

Incepand cu data de 23 martie, de la ora 17:30, telefonul va fi disponibil la precomanda, iar incepand cu data de 7 aprilie, vom putea achizitiona telefoanele la liber cu livrare obisnuita.

Precomanda de astazi: Pe site-ul OnePlus.com telefonul este disponibil la precomanda la pretul de 4.599 lei.

eMAG

128GB/8GB RAM, pe culoarea Stellar Black: 4.599 lei (De pe 7 aprilie)

Quickmobile

128GB/8GB RAM, pe culoarea Stellar Black: 4.599 lei (De pe 7 aprilie)

EvoMag

128GB/8GB RAM, pe culoarea Stellar Black: 4.599 lei (De pe 7 aprilie)

Altex

128GB/8GB RAM, pe culoarea Stellar Black: 4.599 lei (De pe 7 aprilie)

OnePlus 9 Pret si disponibilitate in Romania

OnePlus 9 are un pret de plecare de 3.599 la precomanda, incepand cu data de 26 aprilie il veti putea achizitiona si din magazinele offline si online in mod direct.

eMAG

128GB/8GB RAM,

Quickmobile

128GB/8GB RAM,

EvoMag

128GB/8GB RAM,

Altex

128GB/8GB RAM,

Specificatii OnePlus 9 in Romania

Ecran: 6.55 “AMOLED 2400×1080, 20: 9, 402ppi, 120Hz rate refresh, sRGB, Display P3, Corning Gorilla Glass

Chipset: Qualcomm Snapdragon 888 cu modem X60 5G integrat

memorie: 8 / 12GB LPDDR5 128 / 256GB UFS 3.1

conectivitate: 5G SA / NSA, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC, GPS dual band, Glonass, dual band Galileo, Beidou

audio: difuzor 2x, Dolby Atmos

senzor de amprentă: integrat pe afișaj

camere: Față: 16MP Sony IMX471, 1um pixel, EIS, FF, f / 2.4 spate: Principal 48MP, 1 / 1.43 “senzor Sony IMX689, 1.12um pixel (2.24um 4-in-1), EIS, echivalent 23mm, F / 1.8 50MP ultra unghi larg, senzor Sony IMX766 de 1 / 1,56 “, echiv. 14mm, F / 2.2, lentilă liberă pentru corecția luminii de intrare pentru distorsiunea marginilor limitată la 1%, fotografii macro cu focalizare de până la 4 cm Video Time-lapse Monocrom de 2 MP pentru tilt-shift și informații suplimentare pentru fotografii alb / negru video de până la 8K @ 30fps, bliț LED dual, PDAF

baterie: 4.500mAh cu Warp Charge 65T (1-100% în 29 de minute) și Qi wireless la 15W

culori: ceață de iarnă, cer arctic, negru astral

dimensiuni și greutate: 160×74,2×8,7mm 192 grame

Sistem de operare: OxygenOS bazat pe Android 11

Specificatii OnePlus 9 Pro in Romania

Ecran: Display fluid 2.0 LTPO OLED 6.7 “QHD +, 525ppi, 20.1: 9, rată de reîmprospătare până la 120Hz cu reglare automată, Hyper Touch 360Hz, 1.300nit luminozitate maximă, adâncime culoare nativă de 10 biți, HDR10 +, MEMC, temperatură automată a culorii reglare, detectare lumină ambientală față și spate, JNCD <1,0, sticlă Corning Gorilla

Chipset: Qualcomm Snapdragon 888 cu modem X60 5G integrat

memorie: 8 / 12GB LPDDR5 128 / 256GB UFS 3.1

conectivitate: 5G SA / NSA, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC, GPS dual band, Glonass, dual band Galileo, Beidou

audio: difuzor 2x, Dolby Atmos

senzor de amprentă: integrat pe ecran

certificare: IP68

camere: Față: 16MP Sony IMX471, 1um pixel, EIS, FF, f / 2.4 spate: Principal 48MP, senzor Sony IMX789 de 1 / 1,43 “, pixeli 1,12um (2,24um 4-în-1), obiectiv 2×2 on-chip, RAW pe 12 biți, ISO nativ dual, DOL-HDR, OIS, EIS, echiv. 23mm. , F / 1.8 50MP ultra unghi larg, senzor Sony IMX766 de 1 / 1,56 “, echiv. 14mm, F / 2.2, lentilă liberă pentru corecția luminii de intrare pentru distorsiunea marginilor limitată la 1%, fotografii macro cu focalizare de până la 4 cm Video Time-lapse Tele de 8MP, zoom 3,3x (77mm), 1um pixel, f / 2.4, OIS, zoom digital 30x Monocrom de 2 MP pentru tilt-shift și informații suplimentare pentru fotografii alb / negru video de până la 8K @ 30fps, bliț LED dual, PDAF

baterie: 4.500mAh cu Warp Charge 65T (1-100% în 29 de minute) și Warp Charge 50 Wireless (1-100% în 43 de minute)

culori: Morning Mist, Pine Green, Stellar Black

dimensiuni și greutate: 163,2×73,6×8,7mm 197 grame

Sistem de operare: OxygenOS bazat pe Android 11

Acestea fiind spuse suntem surprinsi cu privire la lansarea acestor telefoane, de la o companie micuta despre care nu auzeam prea multe, acum vorbim despre OnePlus ca de o companie care se bate direct cu Huawei, Samsung, Xiaomi si chiar cu gigantul american, Apple.

Tu ce parere ai despre aceste telefoane?

(Articol in curs de actualizare)