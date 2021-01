OnePlus Band va fi lansat în câteva zile? După ce a ezitat ani de zile, OnePlus va lansa în cele din urmă primul său ceas inteligent. Mai mult, în prezent, marca chineză colaborează cu Google pentru a îmbunătăți ecosistemul Wear OS. Dar, înainte de lansarea primului său ceas, OnePlus ar putea lansa un produs mai accesibil: o brățară de fitness comparabilă cu Mi Band de la Xiaomi.

În urmă cu câteva zile, am scris despre un zvon despre dezvoltarea acestui produs, al cărui nume ar fi OnePlus Band. Și astăzi, OnePlus a publicat, pe contul său indian de Twitter, o postare care confirmă acest zvon.

