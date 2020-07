OnePlus Buds : constructorul promite 30 de ore de autonomie

OnePlus Buds vor oferi pana la 30 de ore de autonomie datorita dock-ului de incarcare conform unui anunt oficial facut de OnePlus. Cu cateva zile inainte de lansarea oficiala, marca chinezeasca ne ofera cateva detalii cu privire la fisa tehnica.

O mai buna autonomie decat AirPods Pro de la Apple. Datorita dock-ului de incarcare, este posibila incarcarea castilor integral de trei ori consecutiv. Acest lucru ofera numai putin de 30 de ore de autonomie. Este o autonomie mai ridicata decat cea oferita de AirPods Pro de la Apple. Acestea din urma nu depasesc 24 de ore de autonomie. In schimb, WF-1000XM3 de la Sony ofera o autonomie de 32 de ore.

In ciuda acestei autonomii generoase, castile OnePlus Buds sunt extrem de usoare, cantaresc doar 4,6 grame in timp ce dockul de incarcare cantareste 36 de grame. OnePlus Buds sunt mai grele decat AirPods 2 care cantaresc 4 grame insa mai usoare decat AirPods Pro care cantaresc 5,4 grame.

Castile sunt special concepute pentru a functiona in perfecta sinergie cu smartphone-urile OnePlus printre care OnePlus Nord sau modelele OnePlus 8. Spre exemplu, atunci cand te joci pe telefon, castile vor trece in mod automat intr-un mod ultra fiabil si vor oferi o fluiditate similara celei oferite de castile fara fir. OnePlus Buds urmeaza sa fie prezentate in mod oficial in 21 iulie 2020 in cadrul conferintei dedicate telefonului OnePlus Nord.