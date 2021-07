OnePlus Nord 2 5G preț, specificații și stoc in Romania

OnePlus Nord 2 5G preț si stoc in Romania! OnePlus tocmai a prezentat așteptatul său Nord 2 5G. La fel ca primul model din seria Nord de anul trecut, smartphone-ul vrea sa se adreseze la cei care caută o experiență demnă de un produs de înaltă calitate la un preț accesibil.

Nord 2 5G nu a fost un secret de mult timp, deoarece s-a scurs deja de mai multe ori pe internet. În cele din urmă, marca a făcut-o oficială astăzi și este în conformitate cu ceea ce ne așteptam. Prin urmare, avem un smartphone care nu zguduie formula stabilită de anul trecut, dar care îl rafinează.

OnePlus Nord 2 5G preț și stoc in Romania

Tabel cu OnePlus Nord 2 5G preț actualizat 22/07/2021

Magazin Versiunea 128 GB Versiunea 256 Disponibilitate eMAG – – Din august EvoMag – – – Altex – – – OnePlus.com 399 Euro 499 Euro Precomanda OnePlus Nord 2 5G Preț

OnePlus Nord 2 5G va fi disponibil începând cu 28 iulie. Acesta va fi comercializat în două versiuni. Primul are 8 GB RAM și 128 GB stocare și va fi vândut cu un OnePlus Nord 2 5G preț de 1.999 lei. Al doilea are 12 GB RAM și 256 GB stocare și este afișat la 2.449 lei . Oricum ar fi, prețul este foarte bun. Va trebui să vă alegeți modelul cu atenție în funcție de nevoile dvs. Într-adevăr, Nord 2 nu are un port microSD și nu ar trebui să ezitați să alegeți versiunea de 256 GB dacă sunteți genul care stochează o mulțime de lucruri pe smartphone-ul personal.

OnePlus Nord 2 5G specificații

În 2020, OnePlus Nord a fost lansarea mărcii pentru formula „flagship killer”, adică un telefon accesibil, cu funcții aproape high-end. OnePlus Nord 2 5G cu acest preț rămâne în această filozofie. La nivel de design, acesta ia liniile principale ale fratelui său mai mare cu o carcasă de sticlă albastră turcoaz sau gri. Modificarea principală se află în modulul foto , inspirat din seria OnePlus 9.

OnePlus Nord 2 5G Preț

Ecranul este identic cu cel al primului OnePlus Nord. Avem un panou plat Full HD + AMOLED de 6,44 inci. Remarcăm prezența unei rate de reîmprospătare de numai 90 Hz, ceea ce este puțin dezamăgitor în comparație cu alte modele de pe piață din același segment de preț, precum Redmi Note 10 Pro sau Galaxy A52 5G. Dar forța lui OnePlus Nord 2 5G ar fi mai mare.

Într-adevăr, terminalul încorporează un procesor MediaTek Dimensity 1200 AI, pe care OnePlus ne promite la fel de puternic ca un Snapdragon 865. SoC personalizat modificat pentru nevoile mărcii, aduce teoretic o experiență semnificativă pentru utilizator, dar și câteva mici îmbunătățiri la nivelul fotografiei și de procesare video. De exemplu, HDR-ul dinamic se poate regla în timp real la fotografiere. Funcționalitatea de creștere a culorii ar trebui, de asemenea, să regleze automat profilul de culoare în funcție de utilizarea terminalului. Rețineți că acesta este primul telefon de la marcă care nu are procesor Qualcomm.

În plus, OnePlus își îmbunătățește modulul foto de pe Nord 2. Smartphone-ul are trei senzori: unul principal de 50 megapixeli, un unghi ultra larg de 8 megapixeli, precum și un senzor monocrom de 2 megapixeli. Pe partea video, senzorul poate filma în 4K în 30 de cadre pe secundă sau în 1080p în 60 de cadre pe secundă.

OnePlus Nord 2 5G

Bateria a fost, de asemenea, revizuită în bine, de la 4.115 mAh pe Nord 1 la 4.500 mAh aici. În plus, terminalul este acum compatibil cu încărcarea rapidă de 65 de wați, rezervată de obicei pentru produsele high-end de la OnePlus. Brandul promite o reîncărcare de la 0 la 100% în 30 de minute crono de top. În ceea ce privește software-ul, găsim în mod evident Android 11 cu eternul sistem de suprapunere Oxygen OS care merge aici în versiunea 11.3.

Pe scurt, un produs frumos pe hârtie, dar și în viața de zi cu zi. Să nu jucăm suspansul: Nord 2 este demn de predecesorul său. OnePlus își câștigă pariul oferind un adevărat „flagship killer”, așa cum făcea acum câțiva ani acum.

În plus față de OnePlus Nord 2 5G, OnePlus și-a dezvăluit Buds Pro, o nouă versiune a căștilor sale wireless, care va fi disponibilă din 18 august pentru 149 de euro.