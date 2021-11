OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition impresionează cu detaliile din popularul joc.

OnePlus a anunțat o ediție specială a celui mai recent smartphone Nord 2 5G cu o temă ironică de jocuri. Compania a lansat OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition cu huse personalizate, imagini de fundal tematice și chiar un suport pentru smartphone asemănător Lego.

Caracteristici Nord 2 Pac-Man Edition

OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition are un mic film cu sigla Pac-Man pe spate și chiar strălucește în întuneric, dezvăluind un labirint. De asemenea, este disponibilă o geantă tematică translucidă cu Pac-Man și inamicii săi Inky, Blinky, Pinky și Clyde. În plus, primești unul dintre cele opt imagini de fundal tematice Pac-Man, cu o animație de încărcare tematică Pac-Man, pictograme retro reproiectate/sunete de notificare și multe altele. Chiar și cutia dispozitivului are tematică Pac-Man. Când comandați un stand Pac-Man asemănător Lego, îl puteți construi singur. În plus, dispozitivul include o versiune preinstalată a jocului Pac-Man 256 (free-to-play) din 2015.

Să aruncăm o privire la specificațiile tehnice ale dispozitivului. Produsul este același cu modelul OnePlus Nord 2 cu ecran OLED de 6,43 inci 1080 90 Hz, procesor MediaTek Dimensity 1200-AI și baterie de încărcare rapidă de 4.500 mAh, 65 W. Pe spate, există o configurație de cameră triplă cu o cameră principală de 50 de megapixeli, una ultra-wide de 8 megapixeli și o cameră monocromă de 2 megapixeli.

Nord 2 Pac-Man Edition Preț și data lansării

Dispozitivul va fi disponibil din 16 noiembrie în Marea Britanie, Europa și India la un preț de 529 de euro.