OnePlus Nord: constructorul dezvaluie fisa tehnica a telefonului

OnePlus Nord continua sa isi dezvaluie toate secretele. Cu cateva zile inainte de conferinta de lansare, OnePlus a dezvaluit fisa tehnica completa a noului smartphone, OnePlus Nord, un smartphone din gama mid range pe un forum oficial. Regasim un aparat foto cvadruplu de 48mpx si un aparat foto frontal dublu adapostit in perforatia ecranului.

Simon Lu, responsabil de divizia fotografie, confirma integrarea unui aparat foto cvadruplu in partea din spate. Conform asteptarilor, aparatul este compus dintr-un modul principal de 48mpx conceput de catre Sony, un senzor unghi ultra larg de 8mpx, un senzor de adancime de 5mpx si un modul macro.

S-a mai confirmat si prezenta unui aparat foto dublu in partea din fata. Camera frontala este compusa dintr-un modul de 32mpx si de un senzor unghi ultra larg cu un camp de viziune de 105 grade, ideal pentru selfie-urile de grup. Este pentru prima data cand un telefon de la OnePlus este dotat cu un aparat foto frontal dublu. OnePlus urmeaza sa dezvaluie in mod oficial OnePlus Nord in cadrul conferintei organizate pe data de 21 iulie. Tot atunci, constructorul va lansa si OnePlus Buds, castile audio similare cu AirPods de la Apple.