OnePlus va activa in cele din urma ecranul “always on” pe telefoanele sale

Presedintele OnePlus a anuntat sosirea, in viitorul apropiat, a modului ecran “always on” pentru viitoarele smartphone-uri ale marcii. O functie care urmeaza sa fie integrata direct in OxygenOS 11.

Chiar daca OnePlus propune de mai multa vreme ecrane Oled pe smartphone-urile sale, constructorul chinez nu s-a gandit se pare sa integreze una din principalele functii permise de aceasta tehnologie si anume ecranul always on. Insa acest lucru se va schimba cat de curand. Miercuri, Pete Lau, cofondatorul marcii OnePlus, a publicat un tweet lansandu-ne sa intelegem ca urmeaza sa integreze aceasta functie pe viitoarele smartphone-uri OnePlus.

“11 “on display” a fost mesajul postat, facand astfel referire la urmatoarea versiune a interfetei OnePlus, Oxygenos 11. Astfel, dupa modelul Xiaomi, OnePLus urmeaza sa integreze aceasta functie, considerata importanta de multi utilizatori de smartphone-uri, pe toate telefoanele sale cu ecran Oled.

Always on este o functie care permite afisarea, pe un fundal negru, a unor informatii pe ecran, chiar si atunci cand smartphone-ul este in stare de veghe. O functie deosebit de utila pentru ecranele Oled care nu consuma atat de multa energie. Astfel, odata cu actualizarea Oxygen 11 vom avea posibiltatea sa vedem data si ora si principalele icoane cu notificari in permanenta pe aparat.