OnePlus Watch Pret si disponibilitate in Romania – Astazi, la evenimentul de lansare in care OnePlus 9 si 9 Pro au fost lansate, OnePlus ne-a prezentat si noul ceas inteligent, OnePlus Watch, si de asemenea asta inseamna ca avem informatii oficiale despre preturi si specificatii direct de la OnePlus.

Inca de acum cateva zile deja stiam cum arata noul ceas inteligent de la OnePlus, in cele din urma a fost si prezentat si chiar daca deocamdanta nu avem o informatie oficiala cu privire la disponibilitatea in Romania, putem privi cu incredere intr-un viitor nu foarte indepartat in care putem achizitiona aceste ceasuri din marile magazine din Romania la preturi foarte bune.

OnePlus Watch Pret si disponibilitate in Romania

eMAG : 700 – 800 de lei (neoficial)

: 700 – 800 de lei (neoficial) EvoMag : 700 – 800 de lei (neoficial)

: 700 – 800 de lei (neoficial) QuickMobile : 700 – 800 de lei (neoficial)

: 700 – 800 de lei (neoficial) Altex: 700 – 800 de lei (neoficial)

Specificatii OnePlus Watch

Ecran circular cu diametrul de 46 mm

Sistem de operare bazat pe RTOS

Senzor SpO2

Disponibil în cel puțin două culori: negru și argintiu

Certificare IP68 împotriva lichidelor și a prafului

Detectarea automată de antrenament

4 GB de memorie internă

Difuzorul integrat vă va permite, de asemenea, să efectuați apeluri telefonice

Baterie: suport tehnologie Warp Charge pentru încărcare rapidă. 20 de minute garantează echivalentul a 1 săptămână de autonomie

Afișare notificări

(Articol in curs de actualizare)