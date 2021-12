Desi break-urile nu sunt foarte populare la noi in tara, cert este ca unele modele sunt foarte apreciate. Astazi vorbim despre noul Opel Astra Sports Tourer 2022.

Ce oferă noul Astra Sports Tourer cu specificatiile sale?

Designul Opel Astra Sports Tourer 2022 arata aproape ca versiunea hatchback. Pe de altă parte, lungimea modelului cu acoperiș lung este de 4642 mm, lățimea este de 1860 mm și înălțimea este de 1480 mm. În acest context, putem spune că este cu 27 cm mai lung și cu 10 mm mai înalt decât hatchback-ul. Ampatamentul este, de asemenea, cu 57 mm mai lung la 2732 mm.

Înălțimea pragului de încărcare a portbagajului noului Astra Sports Tourer este de aproximativ 600 mm. Cu scaunele din spate active, este oferit un volum de bagaje de 608 litri. Scaunele rabatabile 40:20:40 creează o podea plată în spate și se pot obține 1634 de litri de volum al bagajului. La PHEV, adică versiunile hibride reîncărcabile, aceste valori sunt de 548 de litri, respectiv 1574 de litri, datorită bateriei litiu-ion.

Opțiunile de motorizare ale break-ului reînnoit nu au fost explicate în detaliu. Se afirmă că sub capotă sunt folosite motoare pe benzină și diesel de înaltă eficiență. Puterea de ieșire a acestor motoare variază între 110 CP și 130 CP, dar crește la 225 CP în versiunile PHEV cu suport electric. O transmisie manuală cu 6 trepte este standard la motoarele pe benzină și diesel. Opțiuni mai puternice sunt disponibile cu o opțiune de transmisie automată cu 8 trepte.

Portbagajul lui Opel Astra Sports Tourer 2022 poate fi reglat la două înălțimi diferite în versiunile pe benzină și diesel. În plus, hayonul electric, care se deschide prin extinderea piciorului sub bara de protecție spate, oferă o utilizare practică. Scaunele din față certificate AGR urmăresc, de asemenea, să ofere călătorii mai confortabile. În plus, designul Opel Vizor, farurile Intelli-Lux LED Pixel, designul consolei și tehnologiile sunt aceleași cu hatchback-ul.

Vânzările Opel Astra Sports Tourer 2022 vor începe în primul trimestru al anului viitor. Pretul nu este inca cunoscut.