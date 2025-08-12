OpenAI crește limitele din ChatGPT și readuce GPT-4o: ce se schimbă pentru abonații Plus și Team

OpenAI a reacționat la valul de critici din ultimele zile și a făcut câteva ajustări care se simt direct la utilizare: limitele de mesaje au fost dublate, iar modelul GPT-4o revine pentru abonații Plus și Team. Mișcarea vine după o lansare tensionată a GPT-5, „cel mai puternic” model al companiei, dar care a înlocuit brusc opțiunile anterioare și a stârnit frustrări printre cei obișnuiți cu GPT-4o sau cu seria o3. În ecuație apare și o cifră mare: 700 de milioane de utilizatori săptămânali, adică suficient trafic cât să scoată la iveală rapid orice decizie nepopulară.

Pe scurt, OpenAI încearcă să repare două lucruri simultan: senzația de restricționare pe care au avut-o abonații când s-au lovit de o limită de 80 de mesaje la trei ore pe GPT-5 și lipsa unei „plase de siguranță” când sistemul cobora automat la un mini-model mai slab. Dublarea limitelor și reintroducerea GPT-4o redau un minim de control utilizatorului: dacă vrei stabilitatea pe care o știai, o poți bifa din setări la „Afișează modelele vechi”.

Ce s-a schimbat concret în ChatGPT

Abonații ChatGPT Plus și Team pot folosi din nou GPT-4o, pe lângă noile opțiuni GPT-5 Thinking și GPT-5 Pro adăugate în selectorul de modele. Limita strictă de 80 de mesaje/3 ore pe GPT-5 a fost relaxată prin dublare, iar când lovești plafonul, intră în joc versiunile „mini” ale GPT-5 și GPT-5 Thinking, astfel încât să nu rămâi blocat la mijlocul unei task-uri. Pentru mulți, e o diferență între a fi împins direct la un mini-model și a alege singur modelul potrivit pentru ce ai de făcut.

Din culise, compania recunoaște două realități: feedback negativ cauzat de probleme tehnice în primele zile de la lansarea GPT-5 și constrângeri de resurse care limitează deocamdată lungimile de context „de milioane de token-uri”. Cererea pentru contexte foarte lungi e văzută ca fiind modestă în acest moment, dar există promisiunea că, dacă interesul crește, vor scala în special pe zona de API. E o abordare pragmatică: păstrezi deschisă ușa pentru „power users”, fără să risipești capacitate în lipsa cererii.

De ce a făcut OpenAI pasul înapoi

Schimbările sunt, în esență, un răspuns la o lansare prea agresivă. Trecerea bruscă la GPT-5 a creat ruptură de ritm: oamenii care își calibraseră fluxurile pe GPT-4o sau pe modelele din familia o3 s-au trezit cu o limită mică și cu downgrade automat la un mini-model. Asta lovește în predictibilitate — iar predictibilitatea e aur în tool-urile pe care te bazezi zilnic. Prin readucerea GPT-4o și prin dublarea limitelor, OpenAI reface puntea între „vârful de performanță” și „instrumentul pe care te poți baza de la o zi la alta”.

Dacă privim mai larg, nu e prima oară când un serviciu mare schimbă brusc regulile și apoi le ajustează după feedback. E lecția clasică din software-ul „as a service”: când ridici ștacheta tehnică, trebuie să lași și mânerele vechi la îndemână. În cazul de față, mânerele sunt GPT-4o și posibilitatea de a alege explicit modelul, inclusiv variantele „Thinking” sau „Pro”.

Impactul pentru utilizatorii din România

Pentru abonații Plus de la noi, vestea bună e dublă. În primul rând, 4o revine ca opțiune „de lucru” atunci când vrei un comportament previzibil și cost/beneficiu bun pentru task-uri zilnice. În al doilea rând, limitele mai generoase pe GPT-5 înseamnă mai puține întreruperi în zilele aglomerate, iar apariția versiunilor mini îți păstrează fluxul când lovești plafonul. Practic, poți jongla între stabilitate și performanță în funcție de proiect, fără să fii „aruncat” automat la un model care nu ți se potrivește.

Merită notat și mesajul legat de contexte lungi. Chiar dacă azi nu vedem „milioane de token-uri” în ChatGPT, direcția declarată e să crească în special pentru API-uri. Pentru companiile locale care testează integrarea LLM-urilor în produse, asta înseamnă să mizeze pe optimizare de prompt și segmentare pe termen scurt, cu așteptări realiste privind scalarea contextului pe termen mediu.

Ce urmează, realist vorbind

OpenAI spune că va monitoriza atent utilizarea GPT-4o și va decide durata de suport în funcție de date. Tradus din „product-eze”, dacă reinstalarea 4o calmează apele și rămâne folosit intens, are șanse să rămână în listă mai mult timp. Dacă migrarea către GPT-5 se consolidează natural, 4o ar putea deveni treptat un colac de salvare, nu o barcă principală. În paralel, fine-tuning-ul limitelor și al variantelor mini pare direcția prin care compania încearcă să împace costurile cu experiența de utilizare.

Pentru utilizatorul final, miza e simplă: mai puține fricțiuni și mai multă alegere. Faptul că poți bifa „Afișează modelele vechi” și reveni la 4o, în timp ce ai la dispoziție GPT-5 Thinking sau Pro pentru proiectele grele, e fix genul de echilibru care face diferența între un serviciu „wow” și unul la care oftezi la fiecare limită atinsă. Iar dacă OpenAI va livra, în timp, contexte mai lungi acolo unde contează — pe API —, ecosistemul local are de câștigat: automatizări mai solide, prototipuri mai sprintene și, în final, mai multă încredere că un upgrade nu îți dă workflow-ul peste cap.

Pe românește, schimbările de acum nu sunt o revoluție, ci o reparare necesară a punții dintre ambiție și realitate. Iar când ai 700 de milioane de utilizatori săptămânali, cel mai sănătos semn că asculți comunitatea este exact acesta: pui înapoi ce ai scos prea repede și lași oamenii să aleagă cum lucrează.