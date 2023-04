OpenAI introduce optiunea de dezactivare a istoricului conversatiilor in ChatGPT pentru a proteja confidentialitatea utilizatorilor

OpenAI, compania care a dezvoltat chatbot-ul ChatGPT, a lansat o noua optiune pentru utilizatorii sai care sunt preocupati de confidentialitate. Mai exact, acum exista posibilitatea de a dezactiva istoricul conversatiilor, astfel incat OpenAI sa nu mai foloseasca aceste conversatii pentru a-si antrena modelele de inteligenta artificiala.

Conform unui articol publicat pe blogul companiei, daca optati pentru dezactivarea istoricului conversatiilor, acestea nu vor mai fi salvate, iar OpenAI nu le va folosi pentru antrenarea modelelor sale de AI. Cu toate acestea, compania va stoca conversatiile noi pentru o perioada de pana la 30 de zile, pentru a monitoriza abuzurile, inainte de a le sterge definitiv.

Utilizatorii care doresc sa activeze aceasta optiune pot face acest lucru accesand contul de ChatGPT si selectand cele trei puncte din dreapta adresei de email, din coltul din stanga jos al ecranului. De aici, trebuie sa selecteze Setari > Afisare si sa dezactiveze setarea de Istoric Conversatii si Antrenament pentru a dezactiva istoricul conversatiilor. Utilizatorii pot, de asemenea, sa selecteze noua optiune Exporta date pentru a primi un fisier descarcabil cu informatiile colectate de ChatGPT.

OpenAI

Dupa ce ati dezactivat istoricul conversatiilor, veti observa ca nicio conversatie noua nu va fi salvata in bara de istoric din partea stanga a ecranului. Puteti sa activati din nou aceasta optiune, apasand butonul verde de Activare istoric conversatii care apare in coloana.

In plus, OpenAI introduce o modalitate de a pastra istoricul conversatiilor, dar fara a le folosi ca date de antrenament – insa doar pentru abonatii noului sau plan de afaceri ChatGPT Business. Abonamentul, care este asteptat sa fie lansat in “urmatoarele luni”, este conceput pentru companiile care utilizeaza ChatGPT si nu impartasesc conversatiile cu OpenAI.

Aceasta noua optiune de confidentialitate este un pas important pentru OpenAI, care arata ca compania este preocupata de respectarea confidentialitatii utilizatorilor sai. Pentru utilizatorii care sunt interesati de confidentialitatea datelor lor, aceasta optiune de dezactivare a istoricului conversatiilor este o veste buna si poate fi un motiv in plus sa aleaga ChatGPT ca solutie de chatbot.