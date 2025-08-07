OpenAI lansează GPT-5 cu două moduri integrate: răspuns rapid versus raționament profund

OpenAI a anunțat astăzi GPT-5, prezentat drept „cel mai inteligent, rapid și util sistem realizat vreodată”. Spre deosebire de simple îmbunătăţiri de precizie, noua versiune funcționează ca un „sistem unic, integrat”, care trece automat de la răspunsuri instantanee la raţionament aprofundat, în funcţie de complexitatea solicitărilor.

Modelul include un router în timp real care selectează între un motor de răspuns de mare viteză și „gândirea GPT-5”, specializată pentru sarcini mai elaborate. Se pare că această abordare învață din datele de utilizare și își îmbunătățește constant acuratețea.

Disponibilitate și abonamente

GPT-5 poate fi folosit de astăzi de utilizatorii Free, Plus, Pro și Team, iar edițiile Enterprise și Edu vor primi acces peste aproximativ o săptămână. Diferențele cheie țin de limitele de mesaje:

Pro : acces nelimitat la GPT-5 şi GPT-5 Pro.

: acces nelimitat la GPT-5 şi GPT-5 Pro. Plus : model implicit pentru întrebări de zi cu zi, cu limite de mesaje semnificativ mai mari decât Free.

: model implicit pentru întrebări de zi cu zi, cu limite de mesaje semnificativ mai mari decât Free. Free: trece automat la GPT-5 mini după epuizarea cotelor; capacităţile complete de inferenţă ar putea fi disponibile abia după câteva zile.

Ce aduce nou?

Programare – potrivit pentru generarea de interfeţe complexe și depanarea proiectelor mari; poate crea pagini web, aplicații și jocuri responsive doar dintr-o singură solicitare. Scriere creativă – abordează forme variate (de la verso-uri riguroase la text liber), menţinând claritatea și consistenţa emoţională a textelor. Sănătate – prin HealthBench, răspunsurile sunt calibrate după nivelul de cunoștințe al utilizatorului și zona geografică; nu înlocuiește medicii, dar ajută la interpretarea rezultatelor testelor și clarificarea întrebărilor înainte de consultaţie.

Pe partea de performanță, GPT-5 atinge 94,6% la Matematică AIME 2025, 88,4% la GPQA fără unelte și peste 84% în task-uri multimodale. De asemenea, halucinațiile au scăzut cu până la 70% faţă de versiunile anterioare, iar răspunsurile “încrezătoare” la imagini inexistente sunt acum doar 9%, faţă de 86,7% în GPT-4o mini.

Siguranță și personalizare

OpenAI introduce “finalizarea în siguranță”, care explică raționamentul pentru întrebări cu potential dubios și oferă alternative. Linguşirea a fost redusă semnificativ, iar utilizarea emoji-urilor a scăzut, pentru conversaţii mai sobre. În plus, în previzualizare apar patru personalități presetate (Sarcastic, Robot, Ascultător, Tocilar), urmând ca vocea să vină curând.

În esență, GPT-5 promite să fie o unealtă mai flexibilă și mai sigură, capabilă să comute între task-uri simple și gândire profundă fără intervenție manuală. Rămâne de văzut cum se va integra în fluxurile de lucru zilnice și cât de repede vor adopta utilizatorii noul “creier” digital.