Opera One: Noul Browser de la Opera cu Funcții de Management al Tab-urilor și Integrare AI

Opera a anunțat lansarea noului browser Opera One, care va înlocui browser-ul desktop actual al companiei mai târziu în acest an. Opera One vine cu o serie de schimbări, inclusiv o interfață actualizată, integrarea cu chatbot-urile AI și funcții de management al tab-urilor.

Opera One are un design actualizat, care prezintă forme mai rotunjite pentru elementele UI, cum ar fi filele, bara de adrese și bara laterală. Cu toate acestea, acest lucru nu este o redesignare completă, deoarece multe dintre elementele UI și, în special, designul și aspectul meniurilor sunt identice cu versiunea curentă a browser-ului.

Opera susține că Opera One este primul browser major bazat pe Chromium care implementează un compozitor cu mai multe fire. Acest lucru îmbunătățește performanța pentru animațiile UI, dintre care noul browser are destul de multe.

Cea de-a doua caracteristică nouă a lui Opera One este ceva ce Opera numește Tab Islands. Aceasta este o caracteristică de management al tab-urilor găsită în unele alte browsere care vă permite să creați grupuri de file. Aceste grupuri pot fi deschise sau rulate pentru a salva spațiu și pentru a categorisi site-urile deschise. Insulele de file pot fi setate pentru a crea grupuri automate oricând deschideți un link din site-ul curent într-o filă nouă sau pot fi create manual prin tragerea tab-urilor. Grupurile pot fi salvate sau închise împreună.

În cele din urmă, Opera a integrat și ChatGPT și ChatSonic în funcția sa de bară laterală care vă permite să deschideți ambele servicii într-o fereastră mică pe partea laterală. Există și o funcție integrată de sugestii AI Prompts care vă sugerează să scurtați articolul, să evidențiați punctul, să creați un tweet, să creați o idee de meme etc. despre conținutul paginii curente utilizând unul dintre serviciile menționate anterior și aceste opțiuni se schimbă în funcție de pagină.

În afară de aceasta, Opera One în forma sa actuală nu reprezintă o schimbare majoră față de browser-ul Opera existent. Este un pic haotic, cu lucruri precum AI și modularitate fiind aruncate pentru a fi luate în considerare (Opera a fost, de asemenea, una dintre primele care s-a alăturat hype-ului cripto). Browser-ul este disponibil în prezent într-o versiune “early access” și va înlocui Opera standard pentru Windows, macOS și Linux în cursul acestui an.

Opera One pare un upgrade interesant și util, care va îmbunătăți experiența de navigare pe internet. Cu un design modern și funcții noi de management al tab-urilor și integrare AI, Opera One este cu siguranță un browser de care merită să ții cont.