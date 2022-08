Oppo a lansat noul telefon din seria A, A57s. Telefonul, care vine în două opțiuni de culoare diferite, Starry Black și Sky Blue, este alimentat de MediaTek Helio G35.

Lansând OPPO A57 5G în mai, OPPO a adăugat un nou telefon la seria sa A. Compania a lansat astăzi Oppo A57s. Iată care sunt caracteristicile telefonului, care a fost lansat în două opțiuni de culoare diferite, Starry Black și Sky Blue:

Iată specificațiile tehnice pentru Oppo A57s:

Venind cu o rată de reîmprospătare de 60 Hz, OPPO A57s vine cu un ecran LCD de 6,56 inci cu o rezoluție a ecranului de 1612 x 720 pixeli, care este un panou HD +. Alimentat de SoC MediaTek Helio G35, telefonul are 4 GB RAM și 64 GB spațiu de stocare.

Oppo A57s, care iese din cutie cu ColorOS 12.1 bazat pe Android 12, are o configurație de cameră duală din spate constând dintr-o cameră principală de 50 MP și o cameră secundară de 2 MP. În față, are o cameră de 8 MP pentru selfie-uri. În plus, dispozitivul vine din cutie cu o baterie de 5.000 mAh cu suport de încărcare rapidă de 33 W. Prețul dispozitivului, care cântărește 187 de grame, nu a fost încă anunțat.