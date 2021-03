Producătorul chinez OPPO a anunțat ieri un nou smartphone mid-range, Reno5 F. Telefonul va ajunge la un stadiu incipient în Kenya, dar sa promis că va ajunge în curând la alte piețe din întreaga lume.

In ceea ce priveste specificatiile tehnice, telefonul are un ecran AMOLED de 6.43-inch cu rezolutie FullHD+ cu 2.400 x 1.080 pixeli si o rata de eșantionare tactila de 135Hz, care este de aproximativ 180Hz atunci cand modul de joc este activ. În plus, acest ecran a inclus un senzor de amprentă.

În interior avem MediaTek Helio P95, care este însoțit de 8GB de LPDDR4X RAM și 128GB de stocare internă, care poate fi extins folosind un card microSD.

În ceea ce privește fotografia, OPPO Reno5 F are un sistem cu patru camere în spate, în care principalul este un senzor cu unghi larg de 48MP, care este însoțit de un senzor ultra wide-angle 8MP, un senzor macro 2MP și un senzor de adâncime cu 2MP. În față, avem un senzor de 32MP.

OPPO Reno5 F este acum oficial

Iese din fabrica cu ColorOS 11.1, care se bazeaza pe Android 11,si o baterie de 4310mAh cu suport pentru incarcare rapida de 30W.

După cum probabil ați observat, nu acceptă rețele 5G, dar are un port de 3.5mm pentru căști.