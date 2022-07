Oppo ar putea lansa două telefoane cu ecran pliabil în acest an

Potrivit zvonurilor, OPPO plănuiește să lanseze două telefoane pliabile în acest an. Aceste informații au venit de la Digital Chat Station, care este cunoscut pentru predicțiile sale precise.

Cum vor fi noile telefoane pliabile Oppo?

Conform afirmației Digital Chat Station, OPPO va oferi un telefon pliabil asemănător unei cărți și un telefon pliabil in stilul Z Flip. Se potrivește cu zvonurile apărute la începutul acestui an. Compania are până acum un singur model de telefon pliabil (Oppo Find N), dar acesta nu este disponibil pe piața globală.

Modelul pliabil în formă de carte este de așteptat să fie succesorul lui Oppo Find N. Un model frumos care este compact atunci când este pliat. Faptul că aproape fiecare telefon pliabil asemănător cărții arată uriaș chiar și atunci când este pliat poate crește interesul pentru acest model. Telefonul este de așteptat să fie alimentat de procesorul Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Celălalt pliabil este in telefon cu clapetă și poartă numele de cod Dragonfly. De asemenea, se așteaptă ca ecranul său principal să aibă o rată de reîmprospătare de 120 Hz.

Nu există informații despre când vor debuta aceste telefoane; s-ar putea să nu vedem nici măcar un nou telefon pliabil de la Oppo. Ca o reamintire, Oppo Find N a fost anunțat pe 15 decembrie 2021 dar nu le avem pe piata globala.

