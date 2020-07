Oppo Band- alternativa perfecta la Mi Band

Atunci cand ne gandim la o bratara conectata la un pret mic si performanta, modelele Mi Band si Xiaomi sunt cel mai adesea singura alterantiva. Oppo a prezentat recent Oppo Band care este o alternativa serioasa de luat in considerare.

Xiaomi Mi Band 5 a fost lansata recent dupa o excelenta Xiaomi Mi Band 4. aceasta baratara conectata vanduta la un pret excelent, sub 35 de euro, beneficiaza de o excelenta compatibilitate (Android si iOS) si de numeroase functii ceea ce explica succesul enorm de care se bucura. Oppo tocmai a preluat conceptul cu un produs denumit sobru Band.

Oppo Band este drept urmare o bratara conectata cu un mic ecran tactil, care beneficiaza de tehnologia AMOLED. Ecranul are doar 11 inchi. Este rezistent la apa si cantareste doar 10,3 grame. Integreaza NFC precum si 12 moduri sportive si un mod de analiza a somnului. La fel ca Mi Band 5, integreaza un senor de frecventa cardiaca cu SPo2. Oppo promite 15 zile de autonomie, echivalentul a ceea ce gasim la Xiaomi. Este compatibila cu Android si iOS. Pentru moment, este prezenta doar in China in doua variante, Oppo Mi Band 4 la un pret de 24 euro si Oppo Band Fashion Edition la un pret de 31 de euro.