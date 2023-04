Oppo Find X6 Pro este cel mai bun telefon pentru fotografie, conform DxOMark

Oppo Find X6 Pro a fost desemnat cel mai bun telefon pentru fotografie de catre DxOMark, cu un punctaj impresionant de 153 puncte, depasind Honor Magic5 Pro si Huawei Mate 50 Pro. Telefonul se remarca prin cele trei senzori de inalta calitate, care permit realizarea de imagini cu detalii extraordinare si stabilizare video excelenta, chiar si in conditii de luminozitate scazuta.

Oppo Find X6 Pro

Detalii tehnice

Telefonul Oppo Find X6 Pro are un senzor principal de 1″, care poate crea probleme in cazul fotografiilor in grup, unde nu toti subiectii pot fi surprinsi in focus. De asemenea, expunerea masurata poate fi inegala atat in fotografii, cat si in videoclipuri.

Cu toate acestea, aceste probleme sunt comune pentru telefoanele cu senzori mari si nu afecteaza performantele excelente ale telefonului in general.

Oppo Find X6 Pro este un telefon ideal pentru iubitorii de fotografie si nu numai. Performantele sale impresionante, senzorii de inalta calitate si stabilizarea video excelenta il plaseaza in fruntea topului pentru telefoanele cu cele mai bune camere foto.