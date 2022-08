Telefoanele Oppo, OnePlus, Realme si Vivo ar putea fi scoase de la vanzare in UE

Telefoanele Oppo si OnePlus au fost recent scoase de la vanzare in Germania, in urma unui proces intentat de Nokia. Producatorul finlandez acuza cele doua companii ca utilizeaza tehnologii brevetate fara a plati licenta. Pe langa Germania, procesul este intentat si in alte tari europene si Marea Britanie.

Decizia a fost adoptata in luna iulie, iar telefoanele Oppo si OnePlus nu mai pot fi vandute in Germania incepand cu data de 5 august. Cele doua companii au declarat deja ca nu se vor retrage din aceasta tara, continuand sa vanda produse ce nu au legatura cu tehnologiile 4G disputate de catre Nokia, cum ar fi castile audio.

Motivul invocat de catre Oppo pentru refuzul platii patentelor este suma prea mare pe care Nokia ar cere-o pentru folosirea lor in continuare. Potrivit surselor, aceasta suma ar fi de aproximativ 12 lei per telefon.

Nu doar aceste doua companii se afla insa la ananghie, ci si Realme si Vivo, carora li s-au intentat procese de asemenea. In functie de ce decid tribunalele europene, vanzarile de smartphone-uri Oppo, OnePlus, Realme si Vivo ar putea fi stopate pe intreg teritoriul Uniunii Europene. Asta temporar, pana cand aceste companii cad de acord sa plateasca licentele brevetelor Nokia folosite.