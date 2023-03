Oppo Pad 2 este oficial: ecran de 120 Hz, procesor Dimensity 9000, baterie de 9.510 mAh cu încărcare de 67W

Oppo a prezentat tableta Oppo Pad 2 împreună cu modelele emblematice Find X6 la evenimentul organizat acum doua zile. Noul model se remarcă prin procesorul său high-end, ecranul mare și tehnologia Dolby Vision.

După cum era de așteptat, Oppo a prezentat oficial tableta Oppo Pad 2 la evenimentul său de acum doua zile. Noul model vine ca o clonă a lui OnePlus Pad care a fost lansată în februarie. Putem enumera caracteristicile sale proeminente ca ecran mare, procesor emblematic și suport Dolby Vision.

Oppo Pad 2

Dispozitivul are un ecran LCD de 11,61 inci care oferă o rezoluție de 2800×2000 pixeli și o rată de reîmprospătare de 144 Hz. Are o cameră selfie de 8 megapixeli în față. Camera principală situată pe panoul din spate are 13 megapixeli. Potrivit companiei, tableta poate înregistra videoclipuri 4K la 30 de cadre pe secundă.

Trei configurații diferite

În centrul lui Oppo Pad 2 se află procesorul emblematic MediaTek Dimensity 9000. Această platformă este însoțită de 8/12 GB RAM și 256/512 GB spațiu de stocare. Dispozitivul a venit cu o baterie de 9.510 mAh cu suport de încărcare rapidă SuperVOOC de 67 W. Bateria poate ajunge la încărcare de la 0% la 100% în 80 de minute.

Tableta are Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS și port USB-C. De asemenea, acceptă stiloul Oppo Pencil 2 și accesoriul nou-nouț pentru tastatură magnetică. Din păcate, tableta nu are slot SIM. OPPO Pad 2 va fi disponibil în China pe 24 martie. Prețul noului model începe de la 435 USD.

Specificatii Oppo Pad 2:

Ecran: 11,61 inchi, LCD, 2800 x 2000 pixeli, 144 Hz

Procesor: MediaTek Dimensity 9000

RAM: 8/12 GB

Stocare: 256/512 GB

Cameră: 13 MP (spate), 8 MP (față)

Baterie: 9510 mAh, 67 W încărcare rapidă

Audio: boxe cvadru, Dolby Atmos, LDAC

Conectivitate: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C

Dimensiuni: 258,03 x 189,39 x 6,54 mm

Greutate: 552 g

Software: Android 13 (OxygenOS 13.1)

Altele: scaner de amprente, recunoaștere facială

Oppo Pad 2 Pret: