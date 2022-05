Oppo Pad Air va fi lansat alături de seria Reno 8

Noul model de tabletă Oppo, Oppo Pad Air, va fi în fața noastră în curând. Potrivit scurgerilor de informații, Oppo Pad Air va fi lansat în India alături de familia Oppo Reno 8.

Modelul de tabletă așteptat de la Oppo, Oppo Pad Air, va veni în curând. Scurgerile care apar prezintă detalii despre data lansării lui Oppo Pad Air. Să aruncăm o privire la data de introducere și la caracteristicile Oppo Pad Air.

Oppo Pad Air va fi pus în vânzare în iunie

După Oppo Pad, care atrage atenția prin tehnologia sa 5G, Oppo se pregătește acum să intre pe piață cu modelul Oppo Pad Air. Unele informații au apărut de la 91mobiles in legatura cu Oppo Pad Air, despre care știm că va fi lansat în viitorul apropiat. Conform informațiilor primite, Oppo Pad Air va fi introdus în India la începutul lunii iunie. Avand in vedere ca Oppo Reno 8 va fi vandut in tara la aceasta data, este probabil ca cele doua modele sa fie lansate in acelasi timp.

Pe de altă parte , dacă ne uităm la caracteristicile scurse in legatura cu Oppo Pad Air, ecranul LCD de 10,36 inci va iesi in evidenta. Oferind o rezoluție de 1200 x 2000 pixeli, acest ecran are o cameră frontală de 5 MP. Pe spate, există o cameră spate de 8MP, în timp ce dispozitivul este alimentat de chipset-ul Snapdragon 680 . Oppo Pad Air, care vine cu opțiuni de memorie RAM de 4 GB și 6 GB, va avea și opțiuni de stocare de 64 GB și 128 GB .

Oppo Pad Air, care va avea și caracteristici precum o baterie de 7100 mAh, suport pentru încărcare rapidă de 18 W, patru difuzoare, ColorOS 12 UI bazat pe Android 12, va avea un preț de 194 USD. De asemenea, va fi vândut în variante de culoare negru și argintiu.