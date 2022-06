OPPO Reno 8 Lite oficial: Specificații și preț!

OPPO a oficializat modelul Reno 8 Lite în Spania în urmă cu ceva timp. Deci, ce va oferi smartphone-ul în ceea ce privește specificatiile tehnice și design?

În timp ce OPPO Reno 8 standard, Pro și Pro Plus au fost lansate în primul rând, a fost indicată o dată ulterioară pentru modelul Lite accesibil al seriei. Cu toate acestea, cele mai recente informații despre smartphone sunt enervante pentru utilizatori. Pentru că dispozitivul a fost lansat recent. Cu toate acestea, detaliile tehnice anunțate arată că este o versiune rebranded a predecesorului său. Iată caracteristicile și prețul OPPO Reno 8 Lite…

Specificatii OPPO Reno 8 Lite

OPPO Reno 8 Lite; Are un panou AMOLED cu rezoluție FHD+ de 6,43 inci care oferă o rată de reîmprospătare de 60 Hz. În plus, cititorul de amprentă se află sub ecran.

Smartphone-ul este alimentat de procesorul Qualcomm Snapdragon 695 folosit la predecesorul său. Chipset produs cu un proces de fabricație de 6 nm; Acesta găzduiește două nuclee ARM Cortex-A78 de 2,2 GHz (Kryo 660) și șase nuclee ARM Cortex-A55 de 1,7 GHz, precum și unitatea grafică Adreno 619.

În timp ce avem o cameră selfie de 16 Megapixeli situată în colțul din stânga sus pe față, configurația camerei triple constând din senzor principal de 64 Megapixeli, macro de Megapixeli și senzor monocrom de 2 Megapixeli ne întâmpină.

Există o singură opțiune pe dispozitiv, 8 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare. De asemenea, găzduiește tehnologii LPDDR4x și UFS2.2.

OPPO Reno 8 Lite vine cu o baterie de 4.500 mAh cu suport de 33 W. De asemenea, are caracteristici precum o mufă pentru căști de 3,5 mm, Bluetooth 5.1 și NFC. În cele din urmă, din cutie, va rula interfața ColorOS 12 bazată pe Android 12 .

Procesor Qualcomm Snapdragon 695

Ecran Panou FHD+ AMOLED de 6,43 inchi cu rata de reîmprospătare de 60 Hz

Depozitare 128 GB

Memorie 8 GB

camera din spate Senzor principal de 64 de megapixeli, macro de megapixeli și monocrom de 2 megapixeli

Camera frontala 16 megapixeli

Baterie 4.500 mAh cu suport de 33 W

OS ColorOS 12 bazat pe Android 12

Alte caracteristici carduri SIM duale, LTE, GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, mufă pentru căști de 3,5 mm, USB Type-C, cititor de amprente situat sub ecran

Pret OPPO Reno 8 Lite

Dispozitivul a fost introdus pentru prima dată în Spania. Dacă ne gândim că smartphone-ul este un Reno 7 Lite rebranded, putem spune că este puțin probabil să vină în alte țări. Cu toate acestea, este totuși util să așteptați declarația oficială a companiei. Prețul modelului este de 460 in dolari.