Din 2020 OPPO a devenit un competitor serios al brandurilor cu vechime, Samsung sau Huawei, si a intrat si pe piata romaneasca. OPPO este deja un brand recunoscut pentru telefoanele sale mid-range excelente, cu niste caracteristici de top pe care le-ai intalni de regula la telefoane premium cu preturi mult mai mari.

OPPO Reno4 Lite este unul dintre modelele pe care OPPO a ales sa le promoveze destul de mult si unul dintre telefoanele mid-range cu pret destul de piperat, care poseda un procesor MediaTek. OPPO Reno4 Lite e un smartphone cu trei senzori de 2MP cu f/2.4 pentru adancime, doi pe spate si unul asezat fix langa camera frontala, pozitionarea senzorului pe spate ridica multe semne de intrebare, dar s-ar putea sa gasesti explicatiile dorite in brosura din pachetul de prezentare.

UNBOXING SI UN DESIGN REUSIT, LA PRIMA VEDERE

OPPO Reno4 Lite vine ambalat elegant intr-un pachet tipic pentru telefoanele din 2020/2021. Cutia contine telefonul smart, cablul USB type-C-USB, niste casti nu atat de stralucite, obisnuite, in-ear cu jack de 3.5 mm, dar si un incarcator banal de 18W, cu fast charging. Daca vrei incarcare la 30W are suport VOOC 4.0 din informatiile care circula pe Internet. Mai gasesti in cutie husa de protectie din plastic transparent, un mare plus, celebra cheita pentru slotul de nanoSIM si microSD (da, are si microSD), dar si cateva ghiduri de instructiuni.

Pentru cei care au mai avut in mana un OnePlus Nord asemanarile sunt destul de mari, seamana din fata, are display tot de 6.4 inch, decupaj mare pentru camera frontala. Baza telefonului e cam maricica, raportul display-corp nu e tocmai echilibrat. Corning Gorilla Glass 3 ii asigura o protectie sporita si un design destul de elegant, are sticla pe fata, rama e metalica si spatele e clar din plastic, in doua nuante. Modul de camere iese in evidenta cam tare, pe o suprafata plana telefonul „joaca” putin, dar nu e o problema.

La o diagonala de 6.4 inch greutatea de 160 grame e potrivita daca ne gandim ca mid-range-urile au deja greutati care trec bine de 200 de grame, iar profilul e de 7.4 mm. Pe laterala stanga avem butoanele de volum, le lateralul drept e butonul de power. Telefonul se poate folosi si cu o singura mana, se tine bine si nu e greu de manevrat cand te grabesti. Cu o husa modulul camerei, care strica un pic designul spatelui, nu va mai iesi atat de tare in evidenta. Vei pierde reflexiile frumoase de pe spatele plasticos, dar macar te poti folosi de telefon fara sa il pierzi la primul soc.

DISPLAY AMOLED CU FHD+ SI UN SUNET PUTERNIC

Ecranul OPPO Reno4 Lite este un AMOLED de 6.43 inch, luminos, se vede bine in exterior, la lumina puternica de la soare. Rezolutia e FHD+ 1080 x 2400 pixeli, luminozitatea ecranului e putin peste 400 nits. In coltul stanga sus ecranul e decupat ca sa poata fi pusi senzorii de 16+2MP. Culorile nu sunt deloc suprasaturate, sunt chiar placute, sunt redate bine pe ecran. Pentru o afisare si mai buna din sectiunea Afisaj si luminozitate putem activa protectia impotriva luminii albastre, Modul Intunecat si Somn Adaptiv. Temperatura de culoare e reglabila si ea, avem si Efectul OSIE, OPPO Screen Image Engine cu AI, care urmareste privirea cat timp te uiti la aplicatii si poate sa sporeasca numarul de detalii. Confort ochi e pentru lumina ceva mai redusa si eliminarea palpaielilor.

Difuzorul telefonului e la baza, langa jack-ul de 3.5 mm. E usor de reglat sunetul cu butoanele de volum din lateralul stanga. Sunetul e suficient de puternic, pe partea de bas nu sta prea bine, nu e asa de puternic, nu iese in evidenta, dar inaltele si mediile sunt acolo si le auzi imediat. Daca dai sunetul la maxim nu prea poti sa asculti mult timp pentru ca e o senzatie neplacuta de sunet metalic.

Castile pot aduce un bass puternic, claritate mai mare, chiar si la 80% din puterea sunetului. OPPO Reno4 Lite are si difuzor secundar, doar pentru apeluri, aflat pe marginea de sus a ecranului. Experienta cu el nu e atat de placuta, dar se aude binisor in apeluri, insa nu te astepta la ceva exceptional.

O COMBINATIE HARDWARE INTERESANTA SI APLICATII SUFICIENTE, FARA PREA MULT BLOATWARE

OPPO Reno4 Lite nu are procesor Qualcomm, cum te-ai fi asteptat. Are insa un chipset MT6779V Helio P95 pe 12 nm, un MediaTek, doua nuclee pe ARM Cortex-A75. Frecventa tactata e de 2.2 GHz, sunt prezente 6 nuclee pe ARM Cortex-A55 tactate la 2.0 GHz. Acceleratorul grafic e un PowerVR GM9446, e putin mai bun decat un Adreno 430 GPU din indepartatul 2015.

La partea de memorie RAM, OPPO Reno4 Lite exceleaza am putea spune, are 8GB tip LPDDR4X. Adaugam si 128 GB stocare pe UFS 2.1 si slotul pentru cardurile microSD despre care am vorbit de la inceput si avem un telefon perfect pentru utilizare zilnica, pentru orice. Sistemul de operare e un Color OS 7.2 pe o baza Android 10. OS-ul e altceva decat ai intalnit la Samsung sau Huawei, insa te obisnuiesti cu el repede. Nu are lag, are sertarul cu aplicatii care se misca destul de fluid, comenzile date se preiau imediat.

In jocuri, pe setari Balanced sau Medium in HD si High Resolution OPPO Reno4 Lite merge bine, dar la cele mai puternice, cu grafica mai sofisticata apare un pic de lag. Detaliile sunt redate destul de clar si de bine, nu se incinge prea tare, nu ii sunt afectate functiile. Nu e, desigur, pentru gameri, insa te poti juca cu el cand vrei sa te relaxezi si jocurile mai noi ruleaza destul de bine la setari medii.

Pe acest OPPO Reno4 Lite avem preinstalate toate aplicatiile Google, inclusiv asistenul lor, dar si aplicatii OPPO, ca de exemplu Managerul pentru telefon, aplicatia de clonare, busola sau radioul, aplicatia de inregistrare audio, Recorder, Radio FM, Soloop, Oppo Relax si utilitarul Vremea. Pe langa toate acestea vedem si un Facebook, un Netflix pentru amatorii de filme si seriale in streaming on-line si un WPS Office, un pachet office complet, de calitate.

CONECTIVITATE COMPLETA SI PERFORMANTE FOARTE BUNE PE PARTEA DE SCHIMB DE DATE INTRE DISPOZITIVE

OPPO Reno4 Lite sta foarte bine pe partea de conectivitate. Slotul pentru doua cartele tip nanoSIM si slotul pentru cardurile microSD, alaturi de portul USB type-C tip 2.0 si jack-ul de 3.5 mm iti ofera flexibilitate maxima. Slotul pentru SIM-uri si microSD e pus pe partea stanga a telefonului, langa tastele de volum.

Conectivitatea excelenta a telefonului e completata de cititorul de amprenta optic integrat in display, de NFC-ul pentru plati rapide si de localizarea prin servicii A-GPS, GLONASS, GALILEO si BDS, QZSS.

Wi-Fi-ul e 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, cu Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, suporta conexiune gigabit, cu 300 Mbps download si upload la fel. Are totusi cam putine benzi, e 4G LTE, are si Banda 38 (2600), benzile din 4G sunt 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41. Bluetooth-ul e versiunea 5.1 cu A2DP, BLE, aptX HD.

CAMERELE FOTO-VIDEO NU SUNT PUNCTUL FORTE AL LUI OPPO RENO4 LITE

Camera foto principala e cvadrupla 48 + 8 + 2 + 2 mpx, camera foto secundara are senzor Dual 16 + 2 mpx, deci avem sase camere: Fata 1x 16 mpx + 1x 2 mpx, Spate 1x 48 mpx + 1x 8 mpx + 2x 2 mpx. In termeni tehnici, pentru cine vrea sa stie in detaliu ce poate oferi OPPO Reno4 Lite pe parte de camere:

Camera spate:

48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF

8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm

2 MP, f/2.4, (depth)

2 MP, f/2.4, (depth)

Camera frontala:

16 MP, f/2.4, (wide), 1/3″, 1.0µm

2 MP, f/2.4, (depth)

Inregistrare video 2160p / 1080p / 720p

Stabilizator video gyro-EIS

FPS (Frame Per Second) 2160p@30fps

1080p@30/120fps

720p@30fps

Galerie foto spate

Deci camera principala are deja patru senzori, doi se dubleaza. In modul filmare e posibil sa ai videoclipuri in 4K cu 30 fps. Daca vrei zoom 2x il obtii doar prin crop cu ajutorul senzorului 48MP. Zoom-ul digital, are si asa ceva, e de 5x nu prea e util, apare zgomot pe imagine si nu ai cum sa salvezi fotografiile. Dinamic range-ul e inexistent cand e vorba de fotografii in lumina slaba. Orice fotografie facuta in exterior e frumoasa, are culori bine redate, nu avem suprasaturatie. Sa mai spunem ca din cele 6 camere, 3 sunt Bokeh (2 in spate si una in fata).

Video

Zoom

Tot aici putem aminti de captura foto cu niste culori superbe cand sunt conditii bune meteo, closeup, Bokeh, filmarea Bokeh prezenta si ea si un Night Mode pentru poze ceva mai bune pe timp de noapte.

Foto noaptea

BATERIE CU AUTONOMIE MARE, UN MARE PLUS PENTRU OPPO

OPPO Reno4 Lite are baterie de 4.015mAh, cu incarcare la 18W. 75 de minute si ai telefonul incarcat de la 0 la 100%. E ceva, mai ales ca OPPO spune ce se incarca si la 30W, deci e cu incarcare rapida, cel putin in teorie.

La o utilizare intensiva obtii cam 11 ore si 30 minute, daca il folosesti mai putin poti sa stai departe de priza si doua zile jumatate. Nu mai mult, pentru ca totusi vorbim de un mid-range si un MediaTek care nu prea stie sa economiseasca energie atat de bine cum o face un Snapdragon.

VERDICT: OPPO RENO4 LITE E UN TELEFON MID-RANGE BUN SI NU TE LASA LA GREU

Cu un pret de vanzare pentru varianta 8 GB RAM si 128 GB stocare de aproape 1700 RON, sau chiar 1500 ron sau mai putin la anumite magazine partenere, OPPO Reno4 Lite e un telefon smart pentru anul 2021, e compact si usor, face tot ce promite si e si elegant, arata foarte bine. E un best-buy daca mai scade un pic pretul, e pentru publicul tanar, care se uita la design, la camere si la difuzor, la modul in care se misca in aplicatii sau jocuri. Poti sa il pui la treaba si nu te va dezamagi, se va simti mid-range-ul cu siguranta si iti va oferi performante foarte bune pentru pretul sau. E de neratat daca vrei telefon de buget cu specificatii premium, asta e un lucru cert.