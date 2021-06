Oppo și OnePlus fuzionează

Brandul de smartphone OnePlus a anunțat că va intra sub umbrela Oppo în noua perioadă. OnePlus va continua să dezvolte modele independente, în timp ce managementul rămâne în întregime la Oppo.

Marca OnePlus, care arăta ca un producător independent de smartphone-uri în primii ani de la înființare și a păstrat secret faptul că era afiliată companiei Oppo, a decis oficial să treacă azi sub marca Oppo.

OnePlus este acum Oppo

Înființat în cadrul structurii BBK Holding, OnePlus s-a popularizat rapid în ceea ce privește designul și performanța prețurilor. OnePlus, care a făcut o muncă importantă în ceea ce privește software-ul, a devenit astăzi una dintre companiile importante.

Totuși, trecerea cofondatorului Carl Pei către o nouă întreprindere sub numele Nothing și celălalt cofondator Pete Lau care se alătură Oppo au fost, de asemenea, indicii pentru unele evoluții. De ceva timp vedem deja câteva modele Oppo sub marca OnePlus. Vestea așteptată a venit săptămâna aceasta.

OnePlus a anunțat că va face o integrare completă cu Oppo în perioada următoare. OnePlus va continua să funcționeze ca o filială de acum înainte. De asemenea, va dezvolta produse în mod independent, dar vom vedea modele mai comune.

