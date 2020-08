Oppo vrea sa inlocuiasca WiFi cu tehnologia Li-Fi la smartphone-urile sale

Oppo ar putea deveni primul constructor care integreaza tehnologia Li-Fi la un smartphone. Internetul prin lumina, se vorbeste deja de cativa ani de aceasta varianta inovatoare. In timp ce 5G incepe sa se democratizeze pe smartphone-uri, Li-Fi ar putea fi urmatoarea mare etapa in domeniul conectivitatii.

Un nou brevet depus de Oppo scoate la iveala faptul ca acest constructor lucreaza la un smartphone dotat cu conectivitate Li-Fi. Aceasta tehnologie se anunta de mai multi ani a fi o alternativa la Wi-Fi. Constructorii vor putea miza curand pe aceasta solutie care este in curs de standardizare si ar trebui certificata in 2021. Spre deosebire de Wi-Fi care foloseste undele radio, Li-Fi se bazeaza pe o transmisiune a datelor prin intermediul luminii LED, de unde si numele sau, Light Fidelity.

Comparativ cu WiFi, Li-Fi are mai multe avantaje. Ofera o viteza de tranmisiune a datelor mult mai importanta, cu debite ce pot ajunge pana la 1009 Gbps spre deosebire de 10 Gbps in cazul WiFi. Este in egala masura considerata mai economa in ceea ce priveste energia. Insa, spre deosebire de Wi-Fi, raza de actiune este mai limitata, in special din cauza incapacitatii luminii de a trece peste unele obstacole precum peretii.