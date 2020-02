Optimizarea imaginilor în câțiva pași simpli

Spuneam în primul meu articol serios pe acest subiect că SEO se referă la optimizarea fiecărui element de pe un site. După ce-am văzut cum se optimizează meta tag-urile, URL-urile, conținutul și heading-urile, a venit vremea să vorbim puțin despre cum pot aduce imaginile trafic organic.

Se spune că o imagine face cât o mie de cuvinte. Când vine vorba de optimizarea pentru motoarele de căutare, zicala e și adevărată, și falsă. O pagină seacă, fără ancore vizuale de care să se agațe privirea sau asupra cărora să se odihnească, e obositoare pentru vizitator și sunt mari șanse ca acesta să se plictisească rapid. Sau să-l deranjeze lectura și să închidă pagina.

Pe de altă parte, o pagină exclusiv cu imagini s-ar putea să treacă neobservată de Google, pentru că am căzut de comun acord deja că Google iubește textul. Ce-i de făcut când nu ne dorim prea multă vorbărie pe o anumită pagină a site-ului, dar am vrea să atragem vizitatori doar cu ajutorul imaginilor? Se poate? Da, se poate.

Discuția despre optimizarea imaginilor nu e prea lungă, trucurile nu abundă, însă există câțiva pași de care trebuie să ținem cont și de care trebuie să profităm cât de mult se poate.

1. Folosiți cuvinte cheie în denumirea imaginii pe care o încărcați pe site

Dacă poza se numește DSC_0456 sau IMG_002, n-o să vă ajute deloc. Iar dacă pagina despre care vorbeam mai sus, cea plină cu imagini, „se bucură” de asemenea denumiri, șansele ca vizitatorii să le găsească pe Google sunt minime. Așadar, înainte de a urca o poză, redenumiți-o.

De exemplu, aveți un site culinar și vă pregătiți să publicați o rețeta de friptura de pui (cu poze, evident). Selectați pozele și alegeți anumite cuvinte cheie care v-ar putea ajuta în rezultatele returnate de Google. Pentru anumite cuvinte cheie, Google returnează și rezultate de pe Google Images, înaintea rezultatelor. Ziceam că o imagine face cât o mie de cuvinte, nu? Unii pofticioși nici nu vor căuta mai jos pe pagină, se vor opri la prima poză cu friptură de pui.

Și când dăm click pe ea, ajungem la rețetă, iar meritul îi aparține denumirii pozei.

2. Diversificați denumirile imaginilor

Atenție la keyword stuffing! Nu vă redenumiți toate pozele: „friptura de pui”, „friptura de pui1”, „friptura de pui2”, fiindcă dăunează. În plus, cu cât diversificați mai mult denumirile, cu atât aveți mai multe șanse să aveți mai mulți vizitatori. Redenumiți pozele: „friptura din piept de pui”, „friptura cu cartofi” etc.

3. Folosiți cratime

Dacă ați observat în exemplul de mai sus, denumirea imaginii conține liniuțe în URL. Aceasta e varianta corectă de scriere a denumirilor imaginilor. Nu scrieți cuvintele legate, nu folosiți underscore (adică „_”), folosiți cratima, că-i mai bună decât toate.

4. Nu lăsați ALT attributes goale

Ce este un ALT attribute? Este un text alternativ, care va apărea în locul unui element atunci când acesta nu poate fi redat. De asemenea, e folositor în programele ajutătoare pentru persoanele nevăzătoare, pentru a defini imaginea întâlnită.

În codul HTML, forma lui e: <img alt=”pulpe de pui” src=”/uploads/photos/225×169/225x169_070643-pulpe-de-pui.jpg”/>

Pentru Google, dar mai ales în SEO, ALT attributes sunt foarte importante. De ce? Pentru că oferă un plus de informație despre conținutul unui site. De fapt, oferă chiar conținut pentru un site. O pagină cu 10 poze care n-au nici denumiri corecte, nici ALT attributes definite, are șanse minime de a aduce trafic pe site. În schimb, o pagină fără text, cu 10 poze care sunt denumite cum am explicat în pașii de la punctele 1, 2 și 3 și care au ALT-uri diversificate, are toate șansele să fie vizibilă pentru motoarele de căutare.

Deși la denumirea pozei e recomandat să vă împrieteniți cu cratimele, în cazul ALT-urilor nu trebuie. E suficient să scrieți așa cum scrieți de obicei, fără a folosi separatoare pentru cuvinte (cum sunt „-” și „_”)

5. Diversificați descrierile din ALT attributes

Exact ca la punctul 2, nu vă grăbiți să înțesați ALT-urile cu cuvinte cheie. Cu cât e mai descriptivă o imagine, cu atât o să fie mai plăcută pentru Google. Atenție însă! Nu scrieți compuneri în ALT-uri, chiar și o propoziție e prea mult. Rezumați-vă la două, maxim patru cuvinte, cu mențiunea că Google nu ia în considerare cuvintele de legătură. Îi puteți da aceeasi denumire ca și descrierea pozei, dar ați mai putea adăuga un cuvânt care v-ar putea ajuta în Google. De exemplu: „friptura din pulpe de pui cu cartofi”.

6. Atenție la mărimea imaginilor

O imagine mare îngreunează site-ul și-i scade viteza de încărcare. Asta înseamnă că nu primește bile albe nici de la Google, nici de la vizitatori. Această problemă a imaginilor mari se poate rezolva prin folosirea unei imagini comprimate. Chiar dacă e cea mai mică mărime, imaginea trebuie să fie acceptabilă din punct de vedere vizual. Cel mai bun program de comprimare a imaginilor este, evident, Adobe Photoshop. Dar există și Picnik sau Image Optimizer, care sunt gratuite. Iar dintre opțiunile JPG, GIF sau PNG, e de preferat să alegeți JPG-urile.

7. Caption

Este indicat să fie scrisă o scurtă descriere în caption la imagine, pentru că îl ajută pe cititor și pe Google să identifice subiectul acesteia. Dacă e scurt, poate fi același text din alt description.

Unde mai puneti și că orice text scris este un plus la conținut. Așadar, ori de câte ori puteți adăuga o explicație sub o poză, faceți-o. Nu vă strică deloc.

Cam acestea ar fi câteva tehnici SEO care vă pot transforma imaginile în surse de trafic. Numai lucruri bune se pot întâmpla dacă le urmați, bineînțeles, fără să încălcați regulile impuse de motoarele de căutare.

Până data viitoare, spor la optimizat!