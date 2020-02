Rând pe rând, ajungem să epuizăm elementele unui site, deși când vine vorba de optimizare pentru motoarele de căutare, subiectul nu pare a fi vreodată epuizat. Cu toate acestea, de țineți seama de toate sfaturile date în articolele din categoria SEO, Google nu va avea nimic de obiectat. Dimpotrivă. Am ajuns la optimizarea linkurilor interne, dar mai întâi să dăm o scurtă definiție pentru cei care nu cunosc terminologia.

Un link intern este un URL care face legătura între două pagini de pe același site, facilitând accesul la o anumită pagină.

Din punct de vedere SEO, linkurile interne sunt poate cele mai ignorate. O dată pentru că s-ar putea să nu li se cunoască valoarea reală, iar a doua oară pentru că nu sunt folosite cum trebuie, la capacitatea lor maximă.

Pe lângă faptul că ajută vizitatorii să navigheze mai ușor pe un site, linkurile interne ajută web spiderii să-l crawl-uie mai rapid și mai ușor.

Atenție! Toate linkurile de pe un site trebuie să fie cumva accesibile între ele, astfel încât să le permită spiderilor să le găsească. Cu alte cuvinte, nu lăsați nicio pagină nelegată de o alta, pentru că se pierde. Imaginile de mai jos sunt foarte explicative:

Structura optimă a unui site ar arăta așa:

Mai mult de-atât, ce nu știu mulți webmasteri este faptul că un link plasat pe o pagină cu autoritate de pe propriul site poate valora cât un link extern. (sursa).

Importanța optimizării anchor text-ului

Un alt factor important în optimizarea linkurilor interne e anchor text-ul, adică textul pe care dăm click pentru a ajunge la o altă pagină. De exemplu, mai sus am pus un link pe cuvântul „URL”. Acest cuvânt este anchor text-ul linkului https://geeki.ro/cum-sa-optimizam-url-urile/

Desigur, puteam pune linkul așa cum e, dar presupun că vedeți și singuri cât de inestetic arată și-n plus, din perspectivă SEO, nu ne ajută cu absolut nimic. Și e mare păcat să irosim bunătate de cuvânt cheie (Vedeți? Am făcut-o din nou).

Prin faptul că pun linkuri către articolele anterioare vă ajut pe voi, cititorii, să accesați informația direct din acest articol, fără a pierde timpul cu căutarea lor, dar îl ajut și motoarele de căutare să poziționeze conținutul într-un anumit context. Iar „ancorele” strategice îmi vor ajuta articolele să urce în căutări pe Google.

Optimizarea linkurilor interne n-ar fi posibilă fără optimizarea anchor text-ului deoarece el este purtătorul cuvântului cheie, deci toată puterea e la el. Așadar, trebuie să fim atenți ce cuvinte folosim și ce linkuri punem pe ele. De exemplu, dacă aș pune un link către pagina de contact a Geeki pe cuvântul „SEO”, aș face o mare prostie.

Nu punem linkuri interne numai de dragul de a le avea, ele trebuie să fie relevante, să ajute cititorul, nu să-l încurce.

Dacă anchor-ul “SEO” duce la pagina de contact, pentru Google nu va avea nicio valoare, iar cititorul care va da click va rămâne nedumerit și se va întreba de ce l-am trimis acolo. Pe pagina de contact nu scrie nimic legat de SEO, deci am putea spune că-i un pic de spam.

Pe de altă parte, dacă pun link către pagina de contact pe grupul de cuvinte „scrie-ne un e-mail”, e altă poveste. Un anchor text potrivit adaugă un plus de valoare paginii către care trimite, așadar gândiți-vă bine înainte să-l alegeți.

Tot la capitolul acesta, am putea dezbate și celebrul „click aici”. Din nou, este o ocazie ratată de a fructifica un anchor text. Nu folosiți „click aici” sau cuvinte irelevante pe post de anchor.

Tipuri de linkuri interne

În primul rând, atenție la tipul de linkuri interne pentru că nu toate linkurile interne sunt folositoare. Cel mai bun tip de link e linkul „curat”, simplu, HTML. Cel de forma: <a href=”http://www.siteulmeu.ro/servicii”>servicii</a>.

Prin urmare, evitați linkurile interne de genul celor neparsabile din JavaScript (care fie sunt greu de crawl-uit, fie își pierd din valoare) sau Flash (inaccesibile motoarelor de căutare). (sursa)

Tot la capitolul tipologie putem vorbi despre următoarele:

1. Footer links

Footer links sunt o listă statică de linkuri, care, datorită poziției, apar pe fiecare pagină a site-ului. Puteți intra pe orice articol de pe smashingmagazine.com și în josul lui veți găsi aceste linkuri. Sunt linkuri care trimit spre pagini importante ale site-ului, menite să-l ajute pe vizitator să ajungă mai rapid unde dorește. Problema cu footer links apare atunci când găsim linkuri către alte site-uri.

Cum spuneam și mai sus (și cu alte ocazii), linkurile trebuie să fie din același domeniu. Adică dacă punem linkurile unui site care vinde ciorapi de damă pe un site care închiriază biciclete… vedeți și singuri că ceva nu se potrivește. Așadar, footer links trebuie alese cu grijă dacă duc către alte site-uri. Și chiar dacă sunt linkuri sitewide (adică pe tot site-ul), Google le consideră tot ca un singur link, conform spuselor lui Matt Cutts.

2. Breadcrumbs

Tot linkuri interne și ele, tot importante pentru usability. Termenul își are originea în povestea lui Hansel și Gretel care au lăsat în urma lor firimituri de pâine pentru a găsi drumul înapoi spre casă. La fel, un utilizator trebuie să-și găsească drumul înapoi pe un site foarte stufos. Un articol complet despre ele găsiți pe Search Engine Journal.

Din perspectivă SEO, cele mai bune sunt cele bazate pe locație, care îi arată utilizatorului exact unde se află, în ce categorie, sub-categorie, sub-sub-categorie și îl ajută pe Google să determine mai exact structura site-ului.

3. Categorii

La fel ca și breadcrumbs, categoriile îi ușurează munca spider-ului pentru că îi oferă o structură mai clară. Însă și pentru ele, experții SEO au același sfat:

A se folosi cu moderație. Categoriile au calitatea de a fi specifice și totuși generale.

Sună paradoxal, dar numărul categoriilor trebuie limitat. Pentru a relua exemplul site-ului de turism, în categoria Franța pot intra articole despre castele, orașe, munți, hoteluri, restaurante, magazine, personalități, orice provine sau este din Franța. Iar dacă ne dorim mai multă specificitate, putem folosi cu încredere tag-urile (despre care vorbim mai jos).

4. Tag-uri

Nu închidem subiectul fără să pomenim și de tag-uri. Cei care au un blog pe WordPress, un magazin online sau un site de știri sunt probabil mai familiarizați cu termenul. Pentru ceilalți, poate este suficientă traducerea din limba engleză în limba română: „tag” = „etichetă”.

A pune o etichetă unui articol înseamnă a-l defini printr-un cuvânt. De exemplu, dacă pe un site de turism scriem 5 articole despre Paris, ele pot fi etichetate cu tag-ul „Paris” și puse în categoria „Franța”.

Când accesăm tag-ul Paris, vom vedea o pagină care ne va afișa doar articolele etichetate cu acest cuvânt. Din punct de vedere SEO, tag-urile creează linkuri interne, ceea ce e bine. Însă, dacă se abuzează de ele, nu pot face decât rău. Tot Matt Cutts explică foarte bine de ce un nor de tag-uri pe homepage e considerat spam și algoritmul Google îl va considera ca atare, ceea ce vă va afecta site-ul.

Cel mai bun sfat când vine vorba de optimizarea tag-urilor e să le folosiți cu moderație. Numărul lor trebuie să varieze între 1 și 7.

Dacă vorbim de linkuri interne, unul dintre elementele prezente într-un anchor tag e atributul „title”, care este o informație în plus despre link. Din punct de vedere SEO, experții înclină înspre varianta că title-ul nu are nicio valoare. Însă este bine să fie acolo pentru că oferă un plus de informație despre linkul pe care îl denumește.

Mic sfat: nu folosiți același grup de cuvinte pentru title-ul linkului și pentru anchor text-ul aceluiași link.

Înainte de final, SEOmoz ne recomandă să păstrăm numărul linkurilor interne de pe homepage (sau orice altă pagină) sub 100.

Discuția despre optimizarea linkurilor interne se poate întinde mai mult, există neclarități, păreri pro și contra, ca și în orice domeniu, pe orice subiect. Eu mă opresc aici cu prezentarea lor, dar dacă aveți întrebari, sugestii sau completări, simțiți-vă liberi să lăsați un comentariu.