Orange a cumparat Telekom? Ultimele informatii

Despre negocierile dintre Orange si Telekom stim inca de anul trecut, mai stim si ca Telekom a mai avut negocieri deschise cu Digi, se pare totusi ca Telekom a fost vandut catre Orange, cel putin asta sustine ArenaIT care precizeaza ca informatia este totusi un zvon si trebuie tratat ca atare.

Informatia isi ia autenticitatea din faptul ca redactorul acestui articol sustine ca zvonul a ajuns la acesta de la doua persoane din industrie telecomunicatiilor.

Stiam deja ca Orange a cumparat anumite operatiuni Telekom Fix, adica vechiul Romtelecom, azi dimineata ne trezim insa cu o noua veste proasta iar aceasta este ca Orange a cumparat cu totul Telekom.

De ce o veste proasta? Ei bine dupa cum stim deja vom mai avea pe piata din 5/6 (daca mai punem si Akta) operatori de telecomunicatii in 2019, acum la doar 3/4 (daca mai punem focus sat). Ramanem la 3 capete ce ne vor oferi internet si abonamente de telefonie mobila, ceea ce ar putea aduce la preturi marite pentru utilizatorul de rand, dat fiind concurenta scazuta.

In cursul zilei de astazi, cel tarziu maine ar trebui sa aflam un anunt oficial in cazul in care zvonurile sunt adevarate.