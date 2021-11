Orange Black Friday 2021 a inceput! Daca doresti sa achizitionezi un gadget fie ca e vorba de telefoane, tablete, accesorii sau televizoare, Orange iti vine in ajutor cu o campanie de black friday ce tine toata luna noiembrie, dar produsele vor fi vandute in limita stocului, de asemenea, potrivit informatiilor de la companie avem si premii, despre care vom vorbi mai jos in amanunt.

Potrivit site-ului oficial, Orange, campania se desfasoara in mediul online iar premiile sunt:

4 x Samsung Galaxy Watch

4 x Samsung Galaxy Buds Pro

4 x Samsung Galaxy S20 FE 5G

4 X Apple AirPods Pro

Pentru a intra in posesia unui premiu, trebuie sa faci cumparaturi din magazinul online Orange iar concursul se desfasoara in 5 etape iar tragerile la sort vor avea loc in perioadele:

2 noiembrie 2021 pentru inscrierile din perioada 25 octombrie – 1 noiembrie 2021, ora 23:59

9 noiembrie 2021 pentru inscrierile din perioada 2 noiembrie – 8 noiembrie 2021, ora 23:59

16 noiembrie 2021 pentru inscrierile din perioada 9 noiembrie – 15 noiembrie 2021, ora 23:59

23 noiembrie 2021 pentru inscrierile din perioada 16 noiembrie – 22 noiembrie 2021, ora 23:59

2 decembrie 2021 pentru inscrierile din perioada 23 noiembrie – 29 noiembrie 2021, ora 23:59

Potrivit Orange Romania, castigatorii concursului vor fi extrasi prin tragere la sort fara interventie umana prin metode electronice, in acest sens toti participanti vor avea sanse egale.

Orange Black Friday 2021

Super reduceri la telefoane.

Punctele tale Thank You valorează de 3 ori mai mult, la achiziția unui abonament pe 24 de luni

Smartphone-uri premium recondiţionate exclusiv în magazinul online.

Mai aproape de tot ce îmi doresc cu super reduceri la obiecte conectate. (casti, bratari, etc)

Mai aproape de tot ce îmi doresc cu super reduceri la televizoare și accesorii. (huse, folii, etc)

Orange a organizat in acest an, un fel de vanatoare de preturi, in functie de vechime utilizator va vedea diferite preturi, dar acestea vor fi totusi foarte mici.

Acest articol va fi actualizat in mod constent pentru campania de black friday de la Orange de anul acesta, deci nu uitati sa o verificati frecvent, daca doriti sa faceti cumparaturile de la Orange.

Durata campaniei Orange pentru Black Friday este 1 – 30 noiembrie si se adreseaza tututor persoanelor fizice. In momentul redacatarii acestui articol Orange ofera foarte multe oferte la multe produse, accesati pagina de black friday orange 2021 pentru mai multe detalii.

Eu m-am abonat la campania Orange si voi fi cu ochii pe cele mai bune oferte iar acest articol va fi actualizat constant.